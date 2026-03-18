Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλαση με δύο νεκρούς στο Τελ Αβίβ και 6 στη Βηρυτό

Με εκδίκηση απειλεί το Ιράν για τον θάνατο του Λαριτζανί

Άλλη μια νύχτα κόλασης πέρασε η Μέση Ανατολήμε τις επιθέσεις τόσο από το Ισραήλ όσο και από το Ιράν να συνεχίζονται. Ο θάνατος του Αλι Λαριτζανί αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την Τεχεράνη που έχασε το Νο 2 της ηγεσίας της και απειλεί με εκδίκηση. Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν συνεχείς και σφοδρές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν. Οι ισραηλινές δυνάμεις εστιάζουν κυρίως σε επιχειρήσεις εντός της χώρας αλλά και στον Λίβανο όπου έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους στη Βηρυτό. Δύο νεκροί και στο Τελ Αβίβ. Οι ΗΠΑ δίνουν προτεραιότητα σε ενέργειες που στοχεύουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να δώσουν ανάσα στην παγκόσμια οικονομία.

Ισοπεδώθηκε κτίριο στην Βηρυτό από ισραηλινή επίθεση

Σήμερα η κηδεία του Λαριτζανί Στο Ιράν αναμένεται να τελεστεί αργότερα εντός της ημέρας η κηδεία του ισχυρού επικεφαλής του ανωτάτου συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας Αλί Λαριτζανί, ο οποίος σκοτώθηκε χθες Τρίτη, εν μέσω των συνεχιζόμενων βομβαρδισμών του Ισραήλ και των ΗΠΑ, με τον αρχηγό του ιρανικού στρατού να ορκίζεται πως οι δυνάμεις του θα «εκδικηθούν» τον θάνατό του. Το ιρανικό ανώτατο συμβούλιο εθνικής ασφαλείας επιβεβαίωσε τον θάνατο του επικεφαλής του, μορφής της ιρανικής εξουσίας, που μόλις την Παρασκευή είχε αψηφήσει τους βομβαρδισμούς κι είχε συμμετάσχει σε διαδήλωση σε δρόμους της Τεχεράνης. Η κηδεία του προβλέπεται να γίνει στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην ιρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων FARS και Tasnim. Θα γίνει ταυτόχρονα με αυτές του ηγέτη της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, του Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι, ο οποίος σκοτώθηκε επίσης χθες, και των ογδόντα και πλέον ανδρών του πολεμικού ναυτικού που επέβαιναν στη φρεγάτα που βύθισε υποβρύχιο των ΗΠΑ ανοικτά από τη Σρι Λάνκα. Τα ονόματα των Αλί Λαριτζανί και Γολαμρεζά Σουλεϊμάνι προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των ιρανών ηγετών που σκότωσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με σημαντικότερο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, τις πρώτες ώρες του πολέμου, την 28η Φεβρουαρίου.

Νέο κύμα επιθέσεων στο νότιο Λίβανο Νέες επιθέσεις στο νότιο Λίβανο εξαπέλυσε το Ισραήλ λίγες ώρες αφότου διέταξε τους κατοίκους της πόλης Τύρου και των παλαιστινιακών προσφυγικών καταυλισμών της να εγκαταλείψουν την περιοχή. Οι IDF τόνισαν ότι απάντησαν σε «πυραυλική επίθεση προς το ισραηλινό έδαφος» από τη Χεζμπολάχ.

Ιρανική επίθεση στη Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ - Δυο νεκροί Ένα ζευγάρι περίπου 70 ετών έχασε τη ζωή του μετά από Ιρανικό πλήγμα με βαλλιστικούς πυραύλους σε πολυκατοικία στο Ραμάτ Γκαν του Τελ Αβίβ.

The scene in Ramat Gan.

Χτυπήθηκε το κεντρικό Ισραήλ Εκρήξεις στην περιοχή Gush Dan στο κεντρικό Ισραήλ, λίγο μετά την προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για εισερχόμενη πυραυλική εκτόξευση από το Ιράν.