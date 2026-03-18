Πάτρα: Διάρρηξη στο σπίτι της Βιβής Παξινού - Της αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα

Σοκ για τη γνωστή εθελόντρια – «Μου πήραν το δαχτυλίδι του πατέρα μου», αναφέρει
Αναστάτωση προκάλεσε στην Πάτρα η διάρρηξη στο σπίτι της γνωστής εθελόντριας Βιβής Παξινού, η οποία έγινε τα ξημερώματα της Τετάρτης, ενώ η ίδια βρισκόταν μέσα και κοιμόταν.
Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η ίδια μέσω ανάρτησής της, άγνωστοι εισέβαλαν στο διαμέρισμά της, το οποίο βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, παραβιάζοντας ένα μικρό παράθυρο. Αφού ερεύνησαν τον χώρο, αποχώρησαν από την κεντρική είσοδο, αφαιρώντας χρήματα, ρολόγια και κοσμήματα.
Η Βιβή Παξινού περιέγραψε τη στιγμή που αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, σημειώνοντας ότι ξύπνησε και βρήκε το σπίτι της άνω-κάτω. Όπως τονίζει, πέρα από τα υλικά αγαθά, ιδιαίτερη συναισθηματική αξία είχε για εκείνη ένα δαχτυλίδι, το οποίο – όπως αναφέρει – ήταν το τελευταίο δώρο του πατέρα της και δεν το αποχωριζόταν ποτέ.
Η ίδια είναι ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία για τη δράση της στον εθελοντισμό, κυρίως στο πλευρό ογκολογικών ασθενών, έχοντας δώσει και προσωπικές μάχες με την ασθένεια στο παρελθόν.
Για το περιστατικό αναμένεται να ενημερωθούν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η διάρρηξη.
