Η μουσική αντίδοτο στη φρίκη: Παίζει τσέλο πάνω στα ερείπια του πολέμου στον νότιο Λίβανο

Έντονα συναισθήματα προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο ο μουσικός Μαχντί αλ-Σαχλί παίζει τσέλο ανάμεσα στα χαλάσματα και τα ερείπια του πολέμου στο νότιο Λίβανο.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Μαχντί στέκεται πάνω σε ένα κτίριο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.
Επέλεξε να καθίσει με το μουσικό του όργανο επάνω στα συντρίμμια και μάγεψε με την ικανότητά του αλλά και το κοντράστ συναισθημάτων που προκαλεί.
Κάθε νότα από το όργανό του μοιάζει να αφηγείται μια ιστορία τραγωδίας και πόνου, καθώς αποτυπώνονται οι τραγικές συνέπειες του πολέμου.
Ταυτόχρονα, όμως, εκφράζεται και η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
Τον Νοέμβριο του 2024 ο Μαχντί είχε ανεβάσει και πάλι βίντεο στα social media που παίζει τσέλο μέσα στα συντρίμμια στη Βηρυτό.
