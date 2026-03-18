Η μουσική αντίδοτο στη φρίκη: Παίζει τσέλο πάνω στα ερείπια του πολέμου στον νότιο Λίβανο

Έντονα συναισθήματα προκαλεί ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, στο οποίο ο μουσικός Μαχντί αλ-Σαχλί παίζει τσέλο ανάμεσα στα χαλάσματα και τα ερείπια του πολέμου στο νότιο Λίβανο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, ο Μαχντί στέκεται πάνω σε ένα κτίριο, το οποίο έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Επέλεξε να καθίσει με το μουσικό του όργανο επάνω στα συντρίμμια και μάγεψε με την ικανότητά του αλλά και το κοντράστ συναισθημάτων που προκαλεί.