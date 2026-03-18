23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έτρεχε, έκανε σούζες και ανέβαζε βίντεο στα social

Η έρευνα των αστυνομικών της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να διακριβώσουν παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες στη συνέχεια αναρτώνται σε αυτά, αποκάλυψε βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα βίντεο εμφανιζόταν οδηγός μοτοσικλέτας ο οποίος προέβαινε σε επίδειξη ικανοτήτων (σούζες) τουλάχιστον για 20 δευτερόλεπτα ενώ παράλληλα ανέπτυσσε υπερβολική ταχύτητα σε οδικούς άξονες της Αττικής, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Άμεσα, αστυνομικοί διερεύνησαν το συγκεκριμένο δημοσιοποιημένο υλικό και ταυτοποίησαν 23χρονο ως τον οδηγό της μοτοσικλέτας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προτροπή σε τέλεση αδικήματος και επικίνδυνη οδήγηση. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.