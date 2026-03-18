Ελβετία: Ένας νεκρός από πτώση καμπίνας τελεφερίκ σε χιονοδρομικό κέντρο- Σοκαριστικό βίντεο

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνθρωπος στο χιονοδρομικό κέντρο Ένγκελμπεργκ στην Ελβετία, όταν η καμπίνα του τελεφερίκ έπεσε και κύλησε σε πλαγιά την Τετάρτη 18/03.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή έπνεναν ισχυροί άνεμοι 80 χλμ/ώρα, με ριπές στα 130 χλμ/ώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παριστάμενοι και διασώστες προσπαθούσαν για 30 συνεχόμενα λεπτά να επαναφέρουν στη ζωή τον μοναδικό επιβαίνοντα του τελεφερίκ, χωρίς αποτέλεσμα.

Βίντεο που δημοσίευσε η ελβετική εφημερίδα Blick δείχνει μια καμπίνα τελεφερίκ να κυλάει κατά μήκος της πλαγιάς ενός βουνού, αφού προφανώς αποσυνδέθηκε από το συρματόσχοινο

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι, το ατύχημα, αφορούσε το «Titlis Xpress Gondola», ένα σύστημα τελεφερίκ με καμπίνες χωρητικότητας οκτώ επιβατών.

