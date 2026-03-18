Καβάλα: 7χρονος κλειδώθηκε σε locker παραλαβής δεμάτων- ΒΙΝΤΕΟ

Επτάχρονος στην Καβάλα εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων και έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσουν.

Ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του όταν μπήκε στο locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος. Το παιδί βρέθηκε στο εσωτερικό και κάτω από άγνωστες συνθήκες η πόρτα έκλεισε, σύμφωνα με τον ALPHA.

Τρομοκρατημένος ο 7χρονος χτυπούσε την μεταλλική πόρτα με πολίτες να σπεύδουν στο σημείο. Κλήθηκε η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.

«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.