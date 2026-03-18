Αγρίνιο: Βιαιοπραγία εργοδότη σε εργαζόμενη σε μεζεδοπωλείο

Λεκτική και σωματική βία φέρεται να δέχθηκε, σύμφωνα με καταγγελία, από τον εργοδότη της, εν ώρα εργασίας γυναίκα που απασχολείται σε κατάστημα εστίασης, στο Αγρίνιο.

Το περιστατικό σύμφωνα με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αγρινίου, έγινε στο χώρο της κουζίνας γνωστού μεζεδοπωλείου και καταγγέλθηκε τόσο στο Σωματείο και το Εργατικό Κέντρο Αγρινίου όσο και στην Επιθεώρηση Εργασίας.

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο κάνει λόγο «για διαχρονικά προβλήματα στην επιχείρηση, όπως αυθαίρετες εργασιακές σχέσεις, επαναλαμβανόμενες πιέσεις για «οικειοθελείς αποχωρήσεις», καθεστώς τρομοκρατίας και προσβολές στους εργαζόμενους.

Παράλληλα, χαιρετίζει το θάρρος της εργαζόμενης που κατήγγειλε την απαράδεκτη συμπεριφορά και καλεί όλους όσοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις να επικοινωνούν με το Σωματείο.

Το Σωματείο τονίζει την ανάγκη συλλογικής δράσης, προειδοποιώντας ότι η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα δεν θα μείνει αναπάντητη και καλεί σε ενίσχυση του σωματείου, συμμετοχή σε συνελεύσεις και συσκέψεις, καθώς και οργανωμένη διεκδίκηση σύγχρονων δικαιωμάτων και Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας».