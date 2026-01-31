Μεγάλη φωτιά στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας - Καίγονται διαμερίσματα πολυκατοικίας

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο κέντρο της Αλεξάνδρειας Ημαθείας, έπειτα από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διαμερίσματα πολυκατοικίας, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις και επεκτάθηκε σε τουλάχιστον δύο ορόφους του κτιρίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους περίοικους.

Οι καύτρες που εκτοξεύονται πέφτουν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης και να αποφευχθούν ατυχήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το alexandriamou.gr σε επιφυλακή βρίσκεται και το ΕΚΑΒ, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένα άτομα.

Οι προσπάθειες για τον πλήρη έλεγχο της φωτιάς συνεχίζονται, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ένας εγκλωβισμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε μονάδα υγείας της Ημαθίας.