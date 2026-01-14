Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Το μήνυμα της Σταυρούλας από το «Χαμόγελο» στη Λόρα: Θα σε ακούσουμε χωρίς να σε κρίνουμε, θα είσαι ασφαλής

Η νεαρή κοινωνική λειτουργός μετέφερε το μήνυμα στην 16χρονη Λόρα

Το μήνυμα «είμαστε εδώ για σένα» μετέφερε στην 16χρονη Λόρα, η Σταυρούλα, μια από τις πιο νεαρές κοινωνικές λειτουργούς που εργάζονται για το Χαμόγελο του Παιδιού.

Στα ελληνικά, αλλά και στα γερμανικά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για το κορίτσι: δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται, υπάρχει δίχτυ ασφαλείας, αρκεί να θελήσει να μιλήσει στους ανθρώπους του οργανισμού, που θα την ακούσουν χωρίς καμία κριτική.

Η επιλογή να απευθυνθεί στη Λόρα η νεαρή Σταυρούλα δεν ήταν τυχαία, αφού είναι σχετικά κοντά στην ηλικία της κοπέλας που μεθοδικά οργάνωσε τη φυγή από το σπίτι της στην Πάτρα με τα ίχνη της να εντοπίζονται μεν στην Αθήνα, αλλά η ίδια εξακολουθεί να μην έχει βρεθεί.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εξαφάνιση Χαμόγελο του Παιδιού

