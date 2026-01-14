Το μήνυμα της Σταυρούλας από το «Χαμόγελο» στη Λόρα: Θα σε ακούσουμε χωρίς να σε κρίνουμε, θα είσαι ασφαλής

Το μήνυμα «είμαστε εδώ για σένα» μετέφερε στην 16χρονη Λόρα, η Σταυρούλα, μια από τις πιο νεαρές κοινωνικές λειτουργούς που εργάζονται για το Χαμόγελο του Παιδιού.

Στα ελληνικά, αλλά και στα γερμανικά το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για το κορίτσι: δεν έχει κανέναν λόγο να φοβάται, υπάρχει δίχτυ ασφαλείας, αρκεί να θελήσει να μιλήσει στους ανθρώπους του οργανισμού, που θα την ακούσουν χωρίς καμία κριτική.

Η επιλογή να απευθυνθεί στη Λόρα η νεαρή Σταυρούλα δεν ήταν τυχαία, αφού είναι σχετικά κοντά στην ηλικία της κοπέλας που μεθοδικά οργάνωσε τη φυγή από το σπίτι της στην Πάτρα με τα ίχνη της να εντοπίζονται μεν στην Αθήνα, αλλά η ίδια εξακολουθεί να μην έχει βρεθεί.