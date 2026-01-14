Ηράκλειο: Tον Μάρτιο η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

Τον προσεχή Μάρτιο αναμένεται να διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου, που «μαρτύρησε» στα χέρια της μητέρας και του συντρόφου της και νοσηλευόταν για μέρες έπειτα από την άγρια κακοποίησή του, στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Cretalive.gr η εκδίκαση της υπόθεσης έχει προσδιοριστεί ενώπιον του ΜΟΔ Ηρακλείου, στις 17 Μαρτίου, και αναμένεται να διεξαχθεί υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Για τον βασανισμένο Άγγελο η 26χρονη Ρία ήταν το πρόσωπο που εμπιστευόταν περισσότερο απ’ όλους. Ήταν η μητέρα του. «Μαμά» ήταν η τελευταία λέξη που βγήκε από το στόμα του πριν βυθιστεί σε κώμα, άσχημα χτυπημένο, στο σπίτι του 44χρονου συντρόφου της μητέρας του, στα Καμίνια. Βαριανάσαινε και ήταν παγωμένο. Η γιατρός του ΕΚΑΒ πήρε μία κουβέρτα, τύλιξε το παιδάκι και το μετέφερε στο ασθενοφόρο.

Οι πιθανότητες επιβίωσης του παιδιού ήταν εξ αρχής σχεδόν μηδενικές. Ο Άγγελος ήταν σε κωματώδη κατάσταση, σε στάση απεγκεφαλισμού, με μυδρίαση, αιμοδυναμικά ασταθής, ταχυπνοϊκός, με εμφανείς κακώσεις σε όλο το σώμα. Η δεύτερη αξονική τομογραφία στην οποία είχε υποβληθεί κατέδειξε εκτεταμένη αιμορραγία, ενώ εντοπίστηκε και θλάση στο ήπαρ.

Τα εγκεφαλικά τεστ ήταν σαφή, δείχνοντας ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Η γιαγιά του άτυχου παιδιού, έδωσε τότε το «πράσινο φως» να προχωρήσει η διαδικασία της λήψης των οργάνων του.

Ενός λεπτού σιγή είχαν κρατήσει οι γιατροί

Υπενθυμίζεται ότι στο ΠΑΓΝΗ εκτυλίχθηκαν συγκλονιστικές σκηνές με τους γιατρούς να υποκλίνονται και να τηρούν ενός λεπτού σιγή μπροστά στο μικροσκοπικό κορμάκι του 3χρονου Άγγελου, το πρόσωπο του οποίου έχει μείνει ανεξίτηλο στις καρδιές όλων. Ήταν 3 τα ξημερώματα της 4ης Φεβρουαρίου 2025 όταν ξεκίνησε το χειρουργείο, μία διαδικασία σπαρακτικά οδυνηρή αλλά και συνάμα ελπιδοφόρα.

Η 26χρονη μητέρα παρουσιάζεται από την οικογένεια της αλλά και κάποιους δασκάλους της ως ένα άτομο με νοητική ανωριμότητα. Στο Ηράκλειο είχε ταξιδέψει και μία δασκάλα για να καταθέσει για την σοκαριστική υπόθεση ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου.

Τότε είχε μιλήσει στο Cretalive.gr και ήταν εμφανής η αγωνία της να καταδείξει ότι η Ρία δεν ήταν η απάνθρωπη μητέρα που παρουσίαζαν τα ΜΜΕ. «Αν κάποιος τής φώναζε, αν φοβόταν, αν είχε άγχος, συνήθως «κοκάλωνε», «βραχυκύκλωνε». Ήταν ανήμπορη να διαχειριστεί την κατάσταση την οποία βίωνε». Και η μητέρα της, όμως, είχε υποστηρίξει ότι η κοπέλα ήταν άβουλη και εύκολα χειραγωγούμενη. Όταν έκλεισε τα 18 της χρόνια, δεν είχαν και πολλές δυνατότητες παρέμβασης πάνω της λόγω ενηλικίωσης. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, όπως ειπώθηκε, δεν πίστευαν ότι θα μπορούσε ποτέ να βλάψει το παιδί της. Περισσότερο ανησυχούσαν για την ίδια και τις επιλογές της.

Μία τέτοια επιλογή ήταν και ο 44χρονος, πατέρας ενός κοριτσιού, τον οποίο είχε γνωρίσει διαδικτυακά και παρά τις δεύτερες σκέψεις, πείστηκε τελικά να ταξιδέψει με το παιδί στο Ηράκλειο και να συγκατοικήσει με έναν άγνωστο, επί της ουσίας, άνδρα.

Σημειώνεται ότι οι δύο κατηγορούμενοι επέρριπταν ευθύνες ο ένας στον άλλον για το θάνατο του μικρού Άγγελου.