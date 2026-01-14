Φοινικούντα: Ο λόγος που ο ανιψιός του 68χρονου έλεγε πως θέλει να πάει στην Καλαμάτα

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις γύρω από την συγκλονιστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας, που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας στη Μεσσηνία, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 61χρονος επιστάτης του.

Πέντε άνθρωποι είναι ήδη στη φυλακή, ανάμεσά τους και ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος ήταν και ο πιο κοντινός του συγγενής το τελευταίο διάστημα και ο κύριος κληρονόμος του. Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί επίσης ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του φονικού, καθώς και ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, του οποίου η κατηγορία άλλαξε, αφού αυτός φέρεται να είναι τελικά ο εκτελεστής της δολοφονίας.

Στο Mega μίλησε ένας φίλος του ανιψιού, ο οποίος λέει, πως μία μέρα μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ, ο ανιψιός του ζήτησε να πάνε μαζί έως την Καλαμάτα. Συγκεκριμένα, του είπε να πάνε, για να πάρουν τη μητέρα του, αλλά επειδή εκείνος έχει διθέσιο αμάξι και ήθελε να πάρει και την κοπέλα του μαζί, δεν χωρούσαν στο δικό του.

«Με τον κατηγορούμενο είμαστε φίλοι από παιδιά. Στις 06-10-2025 γύρω στις 15:00-16:00 με πήρε τηλέφωνο ο ανιψιός και με ρώτησε, εάν μπορούσα να πάμε μέχρι την Καλαμάτα, γιατί μπορεί να χρειαζόταν να φέρει τη μητέρα του στο χωριό. Εννοούσε, να έπαιρνα κι εγώ το δικό μου αυτοκίνητο, ένα BMW ασημένιο, γιατί το δικό του είναι διθέσιο. Του απάντησα ότι δουλεύω και μου είπε επί λέξει: “Κανόνισε να πάρεις ρεπό, είναι σημαντικό, σε παρακαλώ”. Μίλησα με τον εργοδότη μου και πήρα ρεπό εκείνη την ημέρα».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας: «Πήγα από το σπίτι του ανιψιού. Είπε σε εμένα και στην κοπέλα του: “Πηγαίνετε σπίτι σου, μην κάθεστε εδώ”. Φοβόταν. Θεωρούσε ότι είναι στόχος. Η κοπέλα του δεν είπε κάτι. Δεν είχα υαλοκαθαριστήρες και είπα στην κοπέλα του, μέχρι να είναι έτοιμος ο ανιψιός, να πάμε στο βενζινάδικο να βάλουμε. Στο βενζινάδικο μας είπαν να περιμένουμε. Στο μεσοδιάστημα πέρασε μπροστά από το βενζινάδικο ο ανιψιός με το αυτοκίνητό του. Μίλησε με την κοπέλα του στο τηλέφωνο και μας είπε να ξεκινήσουμε».

Στην πραγματικότητα, ο ανιψιός του 68χρονου επιχειρηματία και ηθικός αυτουργός σύμφωνα με την δικογραφία του εγκλήματος, ήθελε να μεταφέρει τον 22χρονο, ο οποίος φερόταν μέχρι πρόσφατα ως συνεργός στο έγκλημα, στα ΚΤΕΛ της Καλαμάτας, έχοντας τον φίλο του ως άλλοθι, ότι πήγαν για άλλο λόγο.