Φοινικούντα: Οι αντιφάσεις, τα ψέματα και οι κλήσεις από πακιστανικά τηλέφωνα «δείχνουν» τον 22χρονο ως φυσικό αυτουργό

Το μεσημέρι της προσεχούς Τετάρτης, 14 Ιανουαρίου, αναμένεται να δώσουν τις συμπληρωματικές τους απολογίες οι δύο 22χρονοι που βρίσκονται προσωρινά κρατούμενοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, από τις 20 Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Ωστόσο, αυτή τη φορά το κατηγορητήριο που αντιμετωπίζουν είναι διαφορετικό και αφορά κυρίως τον 22χρονο Χ.Τ., ο οποίος ήταν ο συνοδηγός –με τη θήκη κιθάρας στον ώμο– στο επίμαχο λευκό σκούτερ. Πρόκειται για το άτομο που παραδόθηκε αυτοβούλως στις αρχές, υποστηρίζοντας ότι ήταν συνεργός, ότι δεν μπήκε ποτέ στον χώρο του κάμπινγκ, ενώ είχε αναλάβει την ηθική αυτουργία για τη διπλή δολοφονία, καθώς και τη φυσική αυτουργία για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον Σεπτέμβριο του 2025.

Από την πρώτη στιγμή, τόσο οι αστυνομικές αρχές που χειρίστηκαν την προανάκριση όσο και η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, που έχει αναλάβει την κύρια ανάκριση, εξέφραζαν σοβαρές αμφιβολίες, εντοπίζοντας πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις του Χ.Τ.

Ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, καθώς και το «σκοτεινό» σημείο σχετικά με το πού βρισκόταν μέχρι την επόμενη ημέρα, όταν και επιβιβάστηκε σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ από τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα προς την Αθήνα, οι σχέσεις του με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και με τον επιστήθιο φίλο του, επιχειρηματία από την Αθήνα, τον καθιστούσαν πρόσωπο-«κλειδί» για την υπόθεση.

Παράλληλα, το γεγονός ότι υπέδειξε τον φίλο του Ι.Μ. ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας των δύο θυμάτων ουδέποτε έγινε πιστευτό. Η πολύμηνη έρευνα της ανακρίτριας, σε συνδυασμό με τις αναλύσεις τηλεφωνικών επισυνδέσεων από πακιστανικά τηλέφωνα, το βιντεοληπτικό υλικό και τις πολυάριθμες καταθέσεις, οδήγησαν τελικά στην αλλαγή κατηγορίας για τον συγκεκριμένο κατηγορούμενο. Πλέον, του καταλογίζεται ότι εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος, δηλαδή στον χώρο της ρεσεψιόν του κάμπινγκ, το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, κατηγορούμενος ως φυσικός αυτουργός.

Επιμένει ότι δεν πυροβόλησε

Ο Χ.Τ. παρουσιάστηκε χθες στα δικαστήρια της Καλαμάτας με νέους συνηγόρους, τον κ. Νικόλαο Αλετρά και τον συνεργάτη του, δικηγόρο Καλαμάτας, Αλέξανδρο Μαργέλη, αντικαθιστώντας τον κ. Λυκούδη, με τον οποίο είχε παραδοθεί στη ΓΑΔΑ τον περασμένο Οκτώβριο και είχε εκπροσωπηθεί στην πρώτη του απολογία.

Ο κ. Αλετράς υπογράμμισε ότι προσεγγίστηκε από την οικογένεια του 22χρονου προκειμένου να αναλάβει την υπόθεση, προσθέτοντας ότι υπάρχει διάθεση από τον εντολέα του να συνεισφέρει περισσότερα γύρω από αυτήν. Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσφορία του για το γεγονός ότι η ανακρίτρια δεν τους χορήγησε προθεσμία μίας εβδομάδας για τη μελέτη του τεράστιου όγκου της δικογραφίας, όπως είχαν αιτηθεί, αλλά μόνο λίγες ημέρες, έως την Τετάρτη.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι ο εντολέας του επιμένει πως δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε τα δύο θύματα.

Δύο πρόσωπα στο «κάδρο» για τον ψυχρό εκτελεστή



Με βάση όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι 100 ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία, η συμπληρωματική απολογία του Χ.Τ. θεωρείται εξαιρετικά κρίσιμη και ενδέχεται να δώσει απαντήσεις σε αναπάντητα έως σήμερα ερωτήματα, καθώς και σε σκοτεινά σημεία της πολύκροτης υπόθεσης.

Ο Χ.Τ. αναμένεται να κληθεί να απαντήσει, μεταξύ άλλων:

Ποιος τους έδωσε το λευκό σκούτερ για να μεταβούν στη Μεσσηνία και τι απέγινε αυτό μετά τη διπλή δολοφονία.

Τι περιείχε η θήκη της κιθάρας που έφερε και τι απέγινε αυτή.

Ποιος κρατούσε το όπλο και τι συνέβη με αυτό στη συνέχεια.

Πού κρυβόταν από τη στιγμή του διπλού φονικού έως και το απόγευμα της επόμενης ημέρας, όταν εμφανίστηκε στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, όπου φέρεται να μεταφέρθηκε από τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Το κεντρικό, ωστόσο, ερώτημα παραμένει:

Τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες; Ήταν παρόντα μόνο τα δύο θύματα και ο ανιψιός ή υπήρχε και άλλο πρόσωπο; Ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη;

Στο «κάδρο» του φυσικού εκτελεστή παραμένει και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο 33χρονος Δ.Τ., ο οποίος από τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται επίσης προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Οι περίεργες ερωτήσεις σε εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με τα αποτυπώματα από όπλο, την εξαφάνιση ιχνών από ρούχα, αλλά και επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες που φέρεται να είχε μέσω πακιστανικών τηλεφώνων τόσο με τον φίλο του στην Αθήνα (επίσης προφυλακισμένο) όσο και με τον Χ.Τ., καθώς και το γεγονός ότι αναγνώρισε ανεπιφύλακτα στη ΓΑΔΑ τον Ι.Μ. ως φυσικό εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε δώσει διαφορετική περιγραφή στις αρχές, τον φέρνουν επίσης στο επίκεντρο των υπονοιών για τον «ψυχρό εκτελεστή» που σκότωσε με πέντε σφαίρες τα δύο θύματα.

Σε καλύτερη μοίρα ο Ι.Μ. – Αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες

Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να φέρνουν σε ελαφρώς καλύτερη θέση τον έτερο 22χρονο, Ι.Μ., ο οποίος από φυσικός αυτουργός κατηγορείται πλέον ως συνεργός, κάτι που ισχυριζόταν από την πρώτη στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους του, αναμένεται και ο ίδιος να δώσει περισσότερα στοιχεία στη συμπληρωματική του απολογία την προσεχή Τετάρτη. Φέρεται, ωστόσο, να γνώριζε τα λιγότερα από τους πέντε μέχρι σήμερα προφυλακισμένους και να είχε αναλάβει τον ρόλο της μεταφοράς, με το σκούτερ, του 22χρονου φίλου του από την Αθήνα.

Τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα στο «κάδρο» των ερευνών



Οι συμπληρωματικές απολογίες της Τετάρτης, εφόσον επιβεβαιωθεί στην πράξη η πρόθεση των 22χρονων να συνεισφέρουν περισσότερα στοιχεία στην ανακρίτρια, ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες ανατροπές σε μία υπόθεση που συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αστυνομικού «θρίλερ».

Στο «κάδρο» των ερευνών βρίσκονται τουλάχιστον δύο ακόμη πρόσωπα και δεν αποκλείεται, μέχρι η υπόθεση να οδηγηθεί στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Κακουργημάτων, οι κατηγορούμενοι που θα καθίσουν στο εδώλιο να είναι περισσότεροι από τους πέντε που βρίσκονται μέχρι σήμερα προσωρινά κρατούμενοι.