Φοινικούντα: Ανατροπή στην υπόθεση- Ο 22χρονος πλέον κατηγορείται ως εκτελεστής

Ανατροπή σημειώνεται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με την έγκριση της ανακρίτριας, όσον αφορά τον 22χρονο που είχε παρουσιαστεί αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ όταν ο κλοιός γύρω του είχε σφίξει, καθώς τα ντοκουμέντα τον εμφάνιζαν συνεπιβάτη της μηχανής που έφθασε στο κάμπινγκ στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας, στον νεαρό αποδίδονται πλέον κατηγορίες ως φυσικού αυτουργού, δηλαδή εκτελεστή, ενώ αρχικά είχε παραδεχθεί μόνο τον ρόλο του συνεργού ως ηθικός αυτουργός στην ίδια υπόθεση.

Υποστήριζε ότι δεν είχε μπει ο ίδιος στον χώρο του κάμπινγκ και κατηγορούσε για αυτό τον οδηγό της μηχανής.

Σύμφωνα με το best-tv ο 22χρονος συνεχίζει να αρνείται πως ήταν εκείνος που πυροβόλησε και αφαίρεσε τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

Υπογραμμίζεται πως 5 συνολικά -μέχρι σήμερα- φέρεται να είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας και οι 5 έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τους ρόλους που τους έχουν αποδοθεί από την Ανακρίτρια της Καλαμάτας, να είναι διαφορετικοί.

Τόσο ο 22χρονος όσο και ο έτερος 22χρονος που ήταν εκείνοι που έκαναν το ταξίδι Αθήνα – Καλαμάτα και ακολούθως πήγαν στη Φοινικούντα εκ νέου από τις φυλακές του Ναυπλίου το πρωί του Σαββάτου, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας της Καλαμάτας, για συμπληρωματικές απολογίες όπως και αναμενόταν μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Ο Νικόλαος Αλετράς, που πρόσφατα ανέλαβε τον ρόλο της υπεράσπισης του 22χρονου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της μιας εβδομάδας προθεσμίας για την συμπληρωματική απολογία και που αιτήθηκε και που δεν έγινε δεκτό. «Οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές. Ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και το συμπληρωματικό και νέο κατηγορητήριο που του αποδίδεται – γι’ αυτό και καλείται για δεύτερη φορά για συμπληρωματική απολογία – είναι πλέον φυσικός αυτουργός. Η δική του διάθεση είναι να πει αλήθειες…» δήλωσε ο κ. Αλετράς και στάθηκε στο ζήτημα του χρόνου που δόθηκε για να αξιολογηθεί η δικογραφία χαρακτηρίζοντάς τον «εξοντωτικά πιεστικό».