Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο- Μέσα ήταν ο πατέρας και τα ανήλικα παιδιά του

Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο- Μέσα ...

Οι επιβαίνοντες ειδοποίησαν άμεσα το 112 και η Αστυνομία έσπευσε στο σημείο

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραζιάνας, όταν δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε όχημα που κινούνταν.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν ένας πατέρας με τα ανήλικα παιδιά του.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα την Άμεση Δράση μέσω του 112, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την εκτίμηση της ζημιάς. Ευτυχώς, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, παρά τον φόβο και τον πανικό της στιγμής.

Ειδήσεις Τώρα

«Εισβολή» της κακοκαιρίας στην Αχαΐα! Ισχυροί άνεμοι «ξήλωσαν» δέντρα σε Πάτρα και Αιγιάλεια

Πάτρα: Τη Δευτέρα η κηδεία της 19χρονης Χριστίνας Κρητικού, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κόρινθο

Ο κάδος που διέσχισε τον Πατραϊκό- Από τη Ναύπακτο στα Αραχωβίτικα- ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πατρών Πύργου Πτώση Δέντρου Αυτοκίνητο

Ειδήσεις