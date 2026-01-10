Πάτρα: Δέντρο έπεσε σε αυτοκίνητο- Μέσα ήταν ο πατέρας και τα ανήλικα παιδιά του

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της Παραζιάνας, όταν δέντρο κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε όχημα που κινούνταν.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν ένας πατέρας με τα ανήλικα παιδιά του.

Ο οδηγός ειδοποίησε άμεσα την Άμεση Δράση μέσω του 112, και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη διασφάλιση της κυκλοφορίας και την εκτίμηση της ζημιάς. Ευτυχώς, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε, παρά τον φόβο και τον πανικό της στιγμής.