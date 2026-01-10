Πάτρα: Ο δυνατός άνεμος «διάλυσε» τη λαϊκή στην Αγυιά- ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε ο θυελλώδης άνεμος και στη λαϊκή αγορά της οδού Καζαντζάκη, στην περιοχή της Αγυιάς, οδηγώντας ουσιαστικά στη βίαιη διακοπή της λειτουργίας της.

Οι ισχυρές ριπές σήκωσαν τις τέντες από αρκετούς πάγκους, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τους πωλητές όσο και για τους καταναλωτές.

Μέσα σε λίγα λεπτά επικράτησε αναστάτωση, με τους μικροπωλητές να σπεύδουν να μαζέψουν τα προϊόντα και τον εξοπλισμό τους για να αποφευχθούν τραυματισμοί και ζημιές.