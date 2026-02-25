Αγρίνιο: Ενοχή προτείνει η Εισαγγελέας για τη δολοφονία της 43χρονης Δώρας

Στο τελικό της στάδιο εισήλθε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λευκάδας η δίκη για τη στυγερή δολοφονία της 43χρονης Δώρας Ναστούλη, ένα έγκλημα που είχε συγκλονίσει το Αγρίνιο το Νοέμβριο του 2024 αλλά και ολόκληρη τη χώρα.

Η δίκη, που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα, συνεχίστηκε σήμερα και διακόπηκε για αύριο Πέμπτη 26/2, όπου αναμένεται η αγόρευση του συνηγόρου υπεράσπισης του κατηγορούμενου και η τελική ετυμηγορία του Δικαστηρίου για την ποινική μεταχείριση του 30χρονου δράστη.

Σήμερα ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την αγόρευση του δικηγόρου της οικογένειας της Δώρας, Βασίλη Καραγκούνη, αλλά και την πρόταση της Εισαγγελέως της έδρας, η οποία ήταν «καταπέλτης» για τον κατηγορούμενο, προτείνοντας την ενοχή του σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όπως γράφει το sinidisi.gr

Από την αγόρευση της Εισαγγελέως, που σε μεγάλο βαθμό ήταν ταυτόσημη με τα όσα ανέφερε και ο Β. Καραγκούνης ως υποστήριξη της κατηγορίας για λογαριασμό της οικογένειας της Δώρας, φαίνεται ότι οι ισχυρισμοί του 30χρονου δράστη δεν πείθουν, ο οποίος στο δικαστήριο ανακάλεσε την αρχική του κατάθεση, επιχειρώντας να αποδώσει το έγκλημά του στο αλκοόλ και στα ψυχοφάρμακα που – όπως υποστήριξε – είχε καταναλώσει.

Ωστόσο όλα είναι υπό την κρίση του Δικαστηρίου, με την απόφαση να αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απροόπτου αύριο. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο δράστης είναι της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, της παράνομης οπλοφορίας και της παραβίασης περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί, όταν το θύμα τον είχε καταγγέλλει. Έτσι η επαπειλούμενη ποινή, αν δεν αναγνωριστούν ελαφρυντικά είναι τα ισόβια δεσμά.

Υπενθυμίζεται ότι η Δώρα Ναστούλη, μητέρα τριών παιδιών έχασε τη ζωή της από τα πυρά του 30χρονου τότε πρώην συντρόφου της, σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η δολοφονία εκτυλίχθηκε ενώ το θύμα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο της, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο δράστης δεν αποδέχθηκε ποτέ την απόφαση της Δώρας να τερματίσει τη σχέση τους και να προχωρήσει τη ζωή της. Την παρενοχλούσε συστηματικά, την απειλούσε και αγνοούσε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί μετά από καταγγελία της ίδιας για ενδοοικογενειακή βία.

Το έγκλημα και η σύλληψη του δράστη

Η 43χρονη ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών. Μετά τον χωρισμό από τον πρώην σύζυγό της είχε συνάψει σχέση με τον 30χρονο, αλλά η σχέση τους τελείωσε. Το επόμενο διάστημα η Δώρα Ναστούλη προχώρησε τη ζωή της και ήταν έτοιμη να αρραβωνιαστεί με τον σύντροφό της.

Τη μοιραία ημέρα της δολοφονίας τον Νοέμβριο του 2024, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στη γυναίκα έχοντας όπλο. Όπλο το οποίο μάλιστα προμηθεύτηκε ενώ, μερικούς μήνες πριν, οι Αρχές του είχαν αφαιρέσει δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε μετά από μήνυση που είχε υποβάλλει σε βάρος του το θύμα για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 30χρονος, παρόλο που του είχε αφαιρεθεί ο οπλισμός, ταξίδεψε στην Αθήνα, αγόρασε νέο όπλο από τη «μαύρη αγορά» και επέστρεψε στο Αγρίνιο. Στη συνέχεια περίμενε μέχρι να φθάσει η γυναίκα στο σημείο που έλαβε χώρα η γυναικοκτονία και όταν εκείνη στάθμευσε το αυτοκίνητό της, την αιφνιδίασε και μπήκε στο αυτοκίνητο από την πόρτα του συνοδηγού και στη συνέχεια την πυροβόλησε. Το περίστροφο, οι σφαίρες και το μαχαίρι που είχε στην κατοχή του ο δράστης της δολοφονίας, κατά τη σύλληψή του

Μετά την τέλεση του εγκλήματος, ο 30χρονος άφησε το αυτοκίνητό του και άρχισε να περιφέρεται, φτάνοντας στην περιοχή της Μυρτιάς, όπου εντοπίστηκε μερικές ημέρες αργότερα.

Νωρίτερα είχε επικοινωνήσει με την αδελφή του και της είχε πει «χτύπησα τη Δώρα». Την αποθήκη στην οποία είχε καταφύγει ο δολοφόνος της 43χρονης μητέρας τριών παιδιών, υπέδειξαν στους αστυνομικούς η μητέρα και η αδελφή του, οι οποίες φοβήθηκαν ότι θα μπορούσε να βάλει τέλος στη ζωή του.