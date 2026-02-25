Ηλεία: Ένας τραυματίας σε συμπλοκή κρατουμένων στην Αστυνομική Διεύθυνση

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας, στον Πύργο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό κρατουμένου στο πρόσωπο και τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, δράστης φέρεται ποινικός κρατούμενος, ο οποίος εκτίει ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας και είχε μεταχθεί προσωρινά στον Πύργο για εκδίκαση υπόθεσής του. Το θύμα είναι προσωρινά κρατούμενος για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κατηγορούμενος επιτέθηκε και γρονθοκόπησε τον συγκρατούμενό του εντός του χώρου κράτησης. Από την επίθεση ο παθών υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη γνάθο.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, στο Ρίο, για περαιτέρω ιατρική αντιμετώπιση.

Για το περιστατικό διενεργεί προανάκριση το Αστυνομικό Τμήμα Πύργου, εξετάζοντας τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έγκαιρη παρέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε την περαιτέρω κλιμάκωση του επεισοδίου.