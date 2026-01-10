Ο κάδος που διέσχισε τον Πατραϊκό- Από τη Ναύπακτο στα Αραχωβίτικα- ΦΩΤΟ

Ένα απρόσμενο «ταξίδι» διέσχισε τον Πατραϊκό κόλπο ένας κάδος απορριμμάτων από τη Ναύπακτο, ο οποίος, παρασυρμένος από τα θαλάσσια ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους, κατέληξε στην παραλία των Αραχωβιτίκων.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κάδος «αποβιβάστηκε» σε άριστη κατάσταση.