ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο κάδος που διέσχισε τον Πατραϊκό- Από τη Ναύπακτο στα Αραχωβίτικα- ΦΩΤΟ

Ένα παράδοξο περιστατικό με φόντο την έντονη κακοκαιρία

Ένα απρόσμενο «ταξίδι» διέσχισε τον Πατραϊκό κόλπο ένας κάδος απορριμμάτων από τη Ναύπακτο, ο οποίος, παρασυρμένος από τα θαλάσσια ρεύματα και τους ισχυρούς ανέμους, κατέληξε στην παραλία των Αραχωβιτίκων.

Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, ο κάδος «αποβιβάστηκε» σε άριστη κατάσταση.

