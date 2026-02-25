Πάτρα: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για το βρέφος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα - ΕΔΕ από την 6η ΥΠΕ για το περιστατικό της Ζακύνθου

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, νοσηλεύεται ένα βρέφος μόλις πέντε μηνών, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του, με διάγνωση μηνιγγίτιδας.

Τα επόμενα δύο 24ωρα χαρακτηρίζονται από τους γιατρούς ως ιδιαίτερα σημαντικά για την πορεία της υγείας του παιδιού, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να παρακολουθεί στενά κάθε εξέλιξη.

Η επιχείρηση σωτηρίας στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Οργανώθηκε αεροδιακομιδή, προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών.

Συγκλονιστική είναι η ανάρτηση της οικογένειας του παιδιού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διάσωση του βρέφους. Η ανάρτηση αναφέρει:

“Τώρα που το παιδί μας βρίσκεται στην ασφάλεια της ΜΕΘ στο Ρίο και δίνει τη δική του μάχη, νιώθουμε την ανάγκη να πούμε ένα τεράστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ σε εκείνους που τίμησαν το λειτούργημά τους και έγιναν η ασπίδα του. Ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας:

• Την αγροτική ιατρό και τη νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μας, που πάλεψαν πέρα από τις δυνάμεις τους.

• Την καρδιολόγο, που παρόλο που δεν ήταν η ειδικότητά της, έμεινε εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.

• Τους δύο εξωτερικούς παιδιάτρους, τον κ Κομιώτη και τον κ Κάβουρα που έτρεξαν αμέσως στο νοσοκομείο κ δεν έφυγαν μέχρι να μπει με ασφάλεια στο αεροπλάνο

• Τους παιδιάτρους που, αν και απουσίαζαν από το νησί, τον κ. Γαρδέλη κ τον κ. Δημητρίου ήταν συνεχώς, στο τηλέφωνο δίνοντας πολύτιμες οδηγίες και κατευθύνσεις.

• Τη διοίκηση του νοσοκομείου κ τον Βουλευτή Ζακύνθου που κινητοποιήθηκαν άμεσα για να γίνουν τα απαιτούμενα. Χάρη σε όλους εσάς, το μωρό μας έφτασε στα χέρια των ειδικών. Η ανθρωπιά σας νίκησε το “σάπιο σύστημα” και την αδιαφορία.

Σας παρακαλούμε όλους, κάντε μια προσευχή για το αγγελούδι μας, να πάνε όλα καλά. Τώρα σας χρειαζόμαστε όλους δίπλα μας.”

Η υπόθεση έχει συγκινήσει την τοπική κοινωνία της Ζακύνθου, η οποία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, στέλνοντας μηνύματα στήριξης και συμπαράστασης στην οικογένεια.

Όλοι εύχονται τα επόμενα 24ωρα να φέρουν τα καλύτερα δυνατά νέα και το μικρό παιδί να γυρίσει γρήγορα σπίτι του.

ΕΔΕ για το περιστατικό

Τέλος, να σημειωθεί ότι η 6η ΥΠΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διατάξει ΕΔΕ για το σοβαρότατο περιστατικό.

Η καταγγελία της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών για αυθαίρετη επιβολή εφημερίας στην Παιδιατρική του ΓΝΖ

Η ανακοίνωση της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου (ΕΝΙΖ), αναφέρει: “Σχετικά με το προχθεσινό περιστατικό αδυναμίας κάλυψης της εφημερίας της παιδιατρικής κλινικής μετά από αιφνίδια αναρρωτική άδεια που αιτήθηκε η εφημερεύουσα παιδίατρος σημειώνουμε τα ακόλουθα:

•Ο εφημερεύον γιατρός που το όνομα του έχει αναρτηθεί στο εγκεκριμένο από το ΕΣ πρόγραμμα εφημεριών του Τομέα, έχει στην ευθύνη του την 24ωρη κάλυψη των περιστατικών της ειδικότητας του

•Όπου είναι δυνατόν στο πρόγραμμα των εφημεριών αναγράφεται το όνομα του γιατρού που βρίσκεται σε ετοιμότητα για την περίπτωση ανάγκης για επιπλέον βοήθεια ή ασθένειας του πρώτου γιατρού. Όμως όπως έχουμε κατά επανάληψη επισημάνει, στο νοσοκομείο μας που λειτουργεί με μόνο 29 μόνιμους γιατρούς στους 64 που προβλέπονται, δεν καθίσταται δυνατόν όχι μόνο να προβλέπεται δεύτερος εφημερεύον γιατρός σε ετοιμότητα για όλες τις ειδικότητες, αλλά συχνά έχουμε πρόβλημα πλήρους και καθημερινής κατάρτισης προγράμματος εφημεριών ακόμα και για έναν γιατρό σε περισσότερες από μια κλινικές.

• Ούτε είναι δυνατόν σε κλινικές που εργάζονται ένας ή δύο γιατροί να βρίσκεται σε ετοιμότητα ο δεύτερος, γιατί έτσι θα εφημέρευε ο καθένας τους 30 (15 και15) ολόκληρες ημέρες, παραβιάζοντας τον σχετικό νόμο αλλά και κάθε λογική περί ασφαλούς για τον ασθενή και το γιατρό εφημέρευσης. Εξάλλου έχουμε κατά επανάληψη καταγγείλει πως η επαναλαμβανομένη υπερεφημέρευση αποτελεί αντικίνητρο της παραμονής και πολύ περισσότερο της εισόδου γιατρών στο ΕΣΥ. Η απουσία του γιατρού από το νοσοκομείο εντός ή εκτός του νησιού, αφού έχει ενημερώσει και συνεννοηθεί σχετικά με τον/την συνάδελφό του και όταν βέβαια στο πρόγραμμα των εφημεριών δεν αναγράφεται με κανένα τύπο εφημέρευσης το όνομα του, είναι αναφαίρετο δικαίωμα του.

•Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και αυθαίρετη εντολή που δόθηκε από τη Διοίκηση, σε γνώση της διεύθυνσης ιατρικής υπηρεσίας, προς την Δ/ντρια της Παιδιατρικής Κλινικής η οποία δεν εφημέρευε ούτε ενεργά ούτε σε ετοιμότητα, να προσέλθει άμεσα προς κάλυψη εφημερίας με το επιχείρημα ότι η πρώτη παιδίατρος, η οποία είχε προγραμματισμένη εφημερία, αιτήθηκε αιφνιδίως αναρρωτικής άδειας.

Η πρακτική αυτή: 1.Παραβιάζει κατάφωρα την κείμενη εργατική και υγειονομική νομοθεσία, καθώς δεν προβλέπεται αυθαίρετη και αιφνίδια επιβολή εφημερίας εκτός εγκεκριμένου προγράμματος. 2.Καταστρατηγεί τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα των ιατρών του ΕΣΥ, επιβάλλοντας de facto καθεστώς διαρκούς διαθεσιμότητας αποδιοργανώνοντας τον προσωπικό του χρόνο. 3.Θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, όταν η Διοίκηση επιχειρεί να “μπαλώσει” χρόνιες ελλείψεις προσωπικού με πρόχειρες και παράτυπες εντολές. Ούτε βέβαια αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση η αναζήτηση «συνεννόησης» με ιδιώτες γιατρούς που δεν έχουν καμία θεσμική- νομική υποχρέωση ούτε και κάλυψη για αστική ευθύνη απέναντι στο δημόσιο νοσοκομείο. 4. Αποδεικνύει την απόλυτη αδιαφορία της κυβερνητικής πολιτικής στο φλέγον ζήτημα της έλλειψης γιατρών από το ΕΣΥ (που γίνεται αδιέξοδη στα νησιά το καλοκαίρι) αρνούμενη ακόμα και να κουβεντιάσει με τους γιατρούς αξιοπρεπείς αυξήσεις μισθών που σημειωτέων είναι πολύ κάτω από τους κατώτερους στην Ευρώπη.

Η αναρρωτική άδεια αποτελεί νόμιμο και κατοχυρωμένο δικαίωμα. Η αιφνίδια απουσία συναδέλφου δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εκφοβισμού ή αυθαιρεσίας εις βάρος άλλου γιατρού. Η ευθύνη για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής και του νοσοκομείου συνολικά βαραίνει αποκλειστικά τη Διοίκηση, την Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο Υγείας που επιβάλουν καθεστώς υπερεφημερευσης στους τελευταίους λειτουργούς των Δημόσιων Νοσοκομείων οι οποίοι συχνότατα πια εργάζονται εξαντλημένοι πέραν των φυσικών τους αντοχών.

Δηλώνουμε ρητά ότι:

•Κανένας ιατρός δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παράνομη προφορική ή γραπτή εντολή που αντιβαίνει στο εγκεκριμένο πρόγραμμα εφημεριών.

•Οποιαδήποτε απόπειρα πειθαρχικής ή άλλης άδικης δίωξης γιατρού θα μας βρει απέναντι, με κάθε συνδικαλιστικό και νομικό μέσο.

Καλούμε τη Διοίκηση να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της, όπου απευθυνόμενη προς την 6η Υγειονομική Περιφέρεια και το Υπουργείο, να μεταφέρει την κατάσταση SOS που εκπέμπει το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου όσο αφορά τη στελέχωση που είναι στο 1/3 στους γιατρούς και στα 2/3 στο λοιπό προσωπικό σε σχέση με ότι προβλέπεται στον οργανισμό. Και επειδή θεωρούμε χρέος μας και όχι μόνο δικαίωμα να προειδοποιούμε για τα κακώς κείμενα και τους κινδύνους, όπως έκαναν πάντα οι συνδικαλιστές που όταν αγνοήθηκαν υπήρξε καταστροφή (Τέμπη -Τρίκαλα), απαιτούμε άμεσα έκτακτα μέτρα όχι με παράνομα «εντέλλεστε» αλλά με στελέχωση σε γιατρούς ειδικά μπροστά στην επερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Η ανοχή τελείωσε”.

πηγη imerazante