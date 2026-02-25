Αίγιο: Χαμός στα κρατητήρια της αστυνομίας - Κρατούμενος έσπασε τα υδραυλικά και προκάλεσε πλημμύρα!

Σημαντική αναστάτωση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα κρατητήρια του Αστυνομικού Τμήματος Αιγίου, όταν 40χρονος άνδρας προκάλεσε φθορές στις εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο χώρος κράτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε συλληφθεί λίγο μετά τις 8 το βράδυ, στη συμβολή των οδών Κλεομένους Οικονόμου και Βασιλέως Κωνσταντίνου, έπειτα από εμπλοκή του σε τροχαίο ατύχημα. Κατά τον έλεγχο φέρεται να αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοολομέτρηση και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Κατά την παραμονή του στα κρατητήρια και ενώ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική φόρτιση, προκάλεσε ζημιές σε υδραυλικές εγκαταστάσεις, σπάζοντας εξαρτήματα και ρίχνοντας αντικείμενα στον χώρο. Από την ενέργειά του προκλήθηκε εισροή υδάτων, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα και στους υπόλοιπους πέντε κρατούμενους που βρίσκονταν στο σημείο.

Αστυνομικοί επενέβησαν άμεσα για να τον ακινητοποιήσουν, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Σε βάρος του 40χρονου σχηματίστηκε επιπλέον δικογραφία για τις φθορές και την αναστάτωση που προκάλεσε, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Αιγίου.