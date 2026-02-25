«Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» - Δημοκρατικός βουλευτής σήκωσε πλακάτ, ενώ μιλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο βετεράνος Αφροαμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Άλ Γκριν από το Τέξας σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την αίθουσα την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκινούσε την ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου.

Ο Γκριν καθόταν ακριβώς απέναντι από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν ύψωσε το πλακάτ, πριν οι φρουροί τον οδηγήσουν εκτός αίθουσας, ενώ Ρεπουμπλικανοί φώναζαν συνθήματα «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ».

Το μήνυμα στο πλακάτ φέρεται να συνδεόταν με βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου που είχε αναρτήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Τραμπ στο Truth Social και το οποίο απέσυρε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο απεικονίζονταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα με σώματα πιθήκων.