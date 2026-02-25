«Οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» - Δημοκρατικός βουλευτής σήκωσε πλακάτ, ενώ μιλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Αποβλήθηκε από την αίθουσα
Ο βετεράνος Αφροαμερικανός Δημοκρατικός βουλευτής Άλ Γκριν από το Τέξας σήκωσε πλακάτ με το σύνθημα «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την αίθουσα την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκινούσε την ομιλία του για την «Κατάσταση της Ένωσης» ενώπιον της ολομέλειας του Κογκρέσου.
Ο Γκριν καθόταν ακριβώς απέναντι από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν ύψωσε το πλακάτ, πριν οι φρουροί τον οδηγήσουν εκτός αίθουσας, ενώ Ρεπουμπλικανοί φώναζαν συνθήματα «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ».
Το μήνυμα στο πλακάτ φέρεται να συνδεόταν με βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου που είχε αναρτήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Τραμπ στο Truth Social και το οποίο απέσυρε μετά τις έντονες αντιδράσεις.
Στο βίντεο απεικονίζονταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα με σώματα πιθήκων.
Υπενθυμίζεται ότι ο Άλ Γκριν είχε αποβληθεί και πέρυσι από το Κογκρέσο, όταν είχε φωνάξει την αντίθεσή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας.
Πάτρα: Συλλαλητήριο το Σάββατο για τα Τέμπη - Καταλήψεις στα σχολεία τις παραμονές
Πάτρα: Στο Εφετείο Πάτρας σήμερα η υπόθεση των 7 αντιεξουσιαστών
Δημογραφικό: Τα 3 σενάρια για τις γεννήσεις το 2050 και οι περιοχές της Ελλάδας που εκπέμπουν SOS
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr