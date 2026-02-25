Συνάντηση της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με τον Πρέσβη της Πολωνίας

Αντιπροσωπεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γιώργο Κουλουρά, το μέλος του Δ.Σ. Γιώργο Ναστούλη και τα μέλη Γεωργία Πανδρούλα και Γιώργο Στάθη, είχε συνάντηση με τον Πρέσβη της Πολωνίας κ. Wojciech Ponikiewski.

H συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Πολωνίας στην Ελλάδα και η συζήτηση επικεντρώθηκε στη δυνατότητα συνεργασίας και επικοινωνίας των δημοσιογράφων στα Περιφερειακά Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδας με τους Πολωνούς δημοσιογράφους, καθώς και στις από κοινού δράσεις της Ένωσης Συντακτών Επαρχιακού Τύπου με την Πρεσβεία της Πολωνίας.

Η Ένωση Συντακτών Επαρχιακού Τύπου θεωρεί πολύ σημαντική την επικοινωνία και τη συνεργασία των δημοσιογράφων της Ελληνικής Περιφέρειας με δημοσιογράφους Περιφερειών των χωρών της Ευρώπης