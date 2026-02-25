Απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα στα δικαστήρια της Ευελπίδων

Στην εκκένωση του χώρου των δικαστηρίων της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, άγνωστος τηλεφώνησε στις 9:30 το πρωί σε ιστότοπο και εφημερίδα, υποστηρίζοντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα και έδωσε χρονικό περιθώριο 40 λεπτών έως την υποτιθέμενη έκρηξη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις των ΤΕΕΜ (Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών) και πραγματοποιούν ελέγχους.

Παράλληλα πραγματοποιούνται εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Ευελπίδων, από το ύψος της οδού Μουστοξύδη έως και τη Λεωφόρο Κ. Τσαλδάρη, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.