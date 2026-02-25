Σε «Red Code» ο Έβρος από τις πλημμύρες- ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσταση στον Έβρο παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας των αυξημένων υδάτων του ποταμού, με την περιοχή να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό έως και την Παρασκευή.

Ενδεικτικό της σοβαρότητας είναι ότι τα ξημερώματα της Τετάρτης 25.02.2026, στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους στα Λάβαρα του Δήμου Σουφλίου, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω κινδύνου υπερχείλισης του ποταμού Έβρου.

Αναλυτικά αναφέρει το μήνυμα του 112 που εστάλη: Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λάβαρα, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω υπερχείλισης των υδάτων του ποταμού Έβρου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.