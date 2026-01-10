Το Ρίο «πνίγεται» για ακόμα μια φορά! Απίστευτες εικόνες στην παραλιακή- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Για ακόμη μία φορά, το Ρίο πλημμύρισε το πρωί, καθώς η έντονη κακοκαιρία και οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι προκάλεσαν άνοδο της στάθμης της θάλασσας και υπερχείλιση των υδάτων στον παραλιακό δρόμο.

Η περιοχή θύμισε εικόνες… Βενετίας, με τα νερά να καλύπτουν τμήματα του οδοστρώματος και να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα καιρικά φαινόμενα παραμένουν έντονα, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να συνεχίζουν να πλήττουν την περιοχή, ενώ κλειστό παραμένει και το πορθμείο Ρίου – Αντιρρίου, λόγω των δυσμενών συνθηκών.

Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής κάνουν λόγο για επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, τονίζοντας ότι κάθε ισχυρή κακοκαιρία μετατρέπει τον παραλιακό δρόμο σε λίμνη, προκαλώντας ταλαιπωρία και κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.

ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ: Χάρης Καραβαγγέλης