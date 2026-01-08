Κακοκαιρία στην Πάτρα: "Βενετία" έγινε το Ρίο - Κλειστό το Πορθμείο- ΦΩΤΟ

Πλημμύρισε το Ρίο από την κακοκαιρία και ο παραλιακός δρόμος για μια ακόμα φορά πλημμύρισε θυμίζοντας Βενετία.

Τα καιρινά φαινόμενα είναι έντονα ενώ κλειστό παραμένει το πορθμείο Ρίου- Αντιρρίου.

Παράλληλα, στην Πάτρα καταγράφηκαν προβλήματα από συσσώρευση υδάτων, με πλημμυρικά φαινόμενα να εντοπίζονται στην Ακτή Δυμαίων, λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών.



Χαλάζι έπεσε νωρίς το πρωί στην περιοχή της Πάτρας, ενώ το πρωί σημειώθηκαν και διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως στου Λάγγουρα και πτώσεις δέντρων.