Aγρότες: Έκλεισαν τα διόδια στο Αγγελόκαστρο

Στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας έκλεισαν με τα τρακτέρ τους τα διόδια του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό,
Στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας έκλεισαν με τα τρακτέρ τους τα διόδια του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, αρχίζοντας να κάνουν πράξη το 48ωρο μπλάκαουτ στην κυκλοφορία ως αντίδραση στους κυβερνητικούς χειρισμούς.
Στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες, άναψαν τις μηχανές των τρακτέρ με προορισμό τον κόμβο του Κουβαρά. Εκεί, ο αποκλεισμός σχεδιάστηκε να επεκταθεί και στους παρακαμπτήριους δρόμους με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Δείτε video από τη στιγμή του αποκλεισμού:
Στο σημείο δεν υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη αλλά ένα περιπολικό όπως φαίνεται και στο φωτογραφικό υλικό από την περιοχή του μπλόκου.
πηγή sinidisi.gr
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr