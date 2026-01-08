Aγρότες: Έκλεισαν τα διόδια στο Αγγελόκαστρο

Στις 11 το πρωί της Πέμπτης οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας έκλεισαν με τα τρακτέρ τους τα διόδια του Αγγελοκάστρου στην Ιόνια Οδό, αρχίζοντας να κάνουν πράξη το 48ωρο μπλάκαουτ στην κυκλοφορία ως αντίδραση στους κυβερνητικούς χειρισμούς.



Στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβαν τις προηγούμενες ημέρες, άναψαν τις μηχανές των τρακτέρ με προορισμό τον κόμβο του Κουβαρά. Εκεί, ο αποκλεισμός σχεδιάστηκε να επεκταθεί και στους παρακαμπτήριους δρόμους με στόχο τον πλήρη αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Δείτε video από τη στιγμή του αποκλεισμού: