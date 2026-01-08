Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες στη Δυτική Ελλάδα – Μπλόκα και αποκλεισμοί δρόμων για 48 ώρες

Αμετακίνητοι στα μπλόκα τους παραμένουν οι αγρότες, οι οποίοι μετά τις συνελεύσεις που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης αποφάσισαν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, που έχουν ήδη συμπληρώσει 39 ημέρες.

Όπως υποστηρίζουν, η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δεν καλύπτει τα βασικά τους αιτήματα, γεγονός που οδηγεί σε νέες, πιο δυναμικές δράσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται και το ενδεχόμενο καθόδου με τρακτέρ στην Αθήνα το αμέσως επόμενο διάστημα.

Στη Δυτική Ελλάδα, αγρότες και κτηνοτρόφοι δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε εκτεταμένους αποκλεισμούς, «κόβοντας» την επικοινωνία μεταξύ των νομών από σήμερα το πρωί και για τουλάχιστον 48 ώρες.

Στην Αχαΐα, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο της Περιμετρικής Πατρών έχουν προγραμματίσει για σήμερα το απόγευμα αποκλεισμούς δρόμων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί η κατεύθυνση των κινητοποιήσεών τους – είτε προς το λιμάνι, τη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου ή τον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.

Την ίδια ώρα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν ήδη αναπτυχθεί σε κομβικά σημεία της περιοχής. Από χθες, τρεις διμοιρίες των ΜΑΤ βρίσκονται στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, με στόχο την αποτροπή αποκλεισμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει εισαγγελική εντολή για τη μη παρακώλυση των συγκοινωνιών, με το ενδεχόμενο ποινικών ευθυνών για όσους συμμετέχουν σε παράνομους αποκλεισμούς.

Στην Αιτωλοακαρνανία, από τις 8:00 το πρωί, οι αγρότες του μπλόκου στα διόδια Αγγελόκαστρου προχωρούν σε αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, καθώς και του κόμβου Κουβαρά, έξω από το Αγρίνιο. Παράλληλα, κλειστή αναμένεται να παραμείνει και η παλαιά εθνική οδός.

Στην Ηλεία, οι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν αποφασίσει το κλείσιμο τόσο της νέας όσο και της παλαιάς εθνικής οδού, στο ύψος της εισόδου του Πύργου, χωρίς δυνατότητα εκτροπής της κυκλοφορίας μέσω παρακαμπτήριων δρόμων.