Αγρότες: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στα διόδια της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου

Με κλούβες, γερανοφόρα οχήματα και περιπολικά ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς το απόγευμα στα διόδια της γέφυρας Ρίου- Αντιρρίου.

Οι δεκάδες αστυνομικοί βρίσκονται προς την πλευρά του Αντιρρίου, έχοντας σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr σαφείς εντολές να μην επιτρέψουν να πλησιάσουν αγρότες με οχήματα στα διόδια.

Οπως είναι γνωστό χθες αγρότες από την Αχαΐα, άνοιξαν τα διόδια της γέφυρας με μια αιφνιδιαστική κίνηση και αυτό επιχειρείται να αποτραπεί σήμερα από την Αστυνομία.

Επίσης, για αύριο Πέμπτη έχει ανακοινωθεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από μια σειρά από μπλόκα, παρά τις σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις.