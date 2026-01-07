Ανάρπαστα τα self test για γρίπη - Το αδιαχώρητο και στα κέντρα υγείας της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Έντονη κινητικότητα των αναπνευστικών ιώσεων καταγράφεται στην Ελλάδα την τελευταία εβδομάδα του 2025, με τη γρίπη να παρουσιάζει σαφή έξαρση, ενώ η COVID-19 και ο RSV κινούνται σε ηπιότερη αλλά υπαρκτή ανοδική τροχιά.

Τη μεγαλύτερη επιβάρυνση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παρουσιάζει η γρίπη, καθώς την εβδομάδα 52/2025 (22–28 Δεκεμβρίου 2025), οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία ανήλθαν σε 497, από 235 την προηγούμενη εβδομάδα. Μαζικά προσέρχονται οι πολίτες και στα κέντρα υγείας της Πάτρας, τόσο στον βόρειο Τομέα, όσο στα Ζαρουχλέικα όσο και στην Άνω Πόλη.

Έντονη κινητικότητα και στα φαρμακεία, όπου τα ατομικά τεστ ξεπούλησαν τόσο τις ημέρες των εορτών όσο και τις πρώτες ημέρες του 2026. Οι γιατροί συνιστούν εφαρμογή προστατευτικών μέτρων, που περιλαμβάνουν συχνό πλύσιμο των χεριών, αποφυγή επαφής των χεριών με μύτη και στόμα, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Ακούστε τι λένε στο thebest, ο διευθυντής του κέντρου υγείας Άνω Πόλης Πατρών Γρηγόρης Μαρκέτος και ο φαρμακοποιός Παναγιώτης Παπαδόπουλος.