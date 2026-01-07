Πάτρα: Σε ανοδική πορεία το ιικό φορτίο της γρίπης Α

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξητική τάση στα κρούσματα γρίπης και του ιού RSV, που προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Αντίθετα, η διασπορά του κορωνοϊού παραμένει σε σταθερά επίπεδα.

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις πλήττουν κυρίως τα παιδιά και τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, με τους ειδικούς να τονίζουν τη σημασία του εμβολιασμού και της σωστής, ισορροπημένης διατροφής ως βασικά μέτρα πρόληψης απέναντι στις ιώσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα της επιδημιολογικής επιτήρησης του ΕΟΔΥ στα λύματα, για το διάστημα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου, σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Λάρισα και η Πάτρα, καταγράφηκε αύξηση του ιικού φορτίου της γρίπης τύπου Α.

«Υπολογίζεται ότι η έξαρση αυτής της επιδημίας ιώσεων θα είναι το τέλος του Ιανουαρίου αρχές Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα δεν είναι σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και είναι σαφώς λιγότερες από ότι πέρσι ακριβώς την ίδια περίοδο», ανέφερε ο γ.γ. Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδoς, Πάνος Παπανικολάου.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Θεσσαλονίκη με 124,3% και στα Ιωάννινα με 115,3%, , αναφέρει το ertnews.gr ενώ και η Λάρισα και η Πάτρα εμφάνισαν αυξητικές τάσεις με 68,9% και 16,3% αντίστοιχα. Την ίδια περίοδο αναφέρθηκαν και 121 εισαγωγές σε νοσοκομεία λόγω Covid.

Οι αναπνευστικές λοιμώξεις προσβάλλουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες και τα παιδιά, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή διασποράς των ιώσεων.

Στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία το περασμένο Σαββατοκύριακο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 15% στις εισαγωγές σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Το Σάββατο 3 Ιανουαρίου καταγράφηκαν 400 προσελεύσεις, με τις εισαγωγές να φτάνουν τις 38, ενώ την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 440 προσελεύσεις με 60 εισαγωγές.

Παράλληλα με τον εμβολιασμό οι ειδικοί συστήνουν άσκηση, σωστές ώρες ύπνου και ισορροπημένη διατροφή.