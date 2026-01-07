Συναγερμός για τις νοσηλείες λόγω της γρίπης

Αντιμέτωπη με το πρώτο μεγάλο κύμα ιώσεων για τον φετινό χειμώνα βρίσκεται η χώρα μας, με τα κρούσματα γρίπης να αυξάνονται διαρκώς.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι με το άνοιγμα των σχολείων η διασπορά θα είναι μεγαλύτερη και αναμένουν την κορύφωσή της στα μέσα Ιανουαρίου.

Η αυξημένη κυκλοφορία των αναπνευστικών ιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στις προσελεύσεις παιδιών στα επείγοντα των παιδιατρικών νοσοκομείων στην Αττική. Ειδικότερα, στα νοσοκομεία «Αγλαΐα Κυριακού» και «Η Αγία Σοφία», σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση γύρω στο 20% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο, ενώ και στα ιδιωτικά παιδιατρικά ιατρεία επικρατεί το αδιαχώρητο. Παράλληλα, αντίστοιχη αύξηση σημειώνεται και στις νοσηλείες.

Οπως αναφέρει στη Realnews o παιδίατρος, διδάκτωρ Ιατρικής και Χειρουργικής, Σπύρος Μαζάνης, «τις τελευταίες δέκα ημέρες υπάρχει μια συνεχής αύξηση των περιστατικών γρίπης Α, η οποία εμπεριέχει και την υποομάδα Κ, την επονομαζόμενη ‘‘σούπερ γρίπη’’. Λόγω αυτής της υποομάδας, φέτος η γρίπη ήρθε στη χώρα μας 15 με 20 ημέρες νωρίτερα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η κορύφωσή της αναμένεται γύρω στα μέσα Ιανουαρίου, ενώ θα διαρκέσει μέχρι και τον Μάρτιο».

Στην ανάπτυξη των ιώσεων αναμένεται να συμβάλουν τόσο οι χαμηλές θερμοκρασίες όσο και το άνοιγμα των σχολείων. Εκτός από τη γρίπη Α, καθημερινά καταγράφονται πολλά κρούσματα του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV), ενώ τα κρούσματα κορωνοϊού παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.

«Η φετινή γρίπη Α χαρακτηρίζεται από πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα. Ωστόσο, οι νοσηλείες παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον αριθμό των κρουσμάτων, αλλά δεν αποκλείεται να αυξηθούν. Η πίεση που δέχονται τα νοσοκομεία είναι στα επείγοντα και στα εξωτερικά ιατρεία, όπου τα παιδιά προσέρχονται με υψηλό πυρετό, πόνο στον λαιμό και στα κόκαλα», λέει ο Σπ. Μαζάνης.

Αυτό που επίσης έχουν παρατηρήσει οι γιατροί είναι ότι τα φετινά στελέχη της γρίπης διαφεύγουν των αυτοδιαγνωστικών τεστ. «Πολλά τεστ βγαίνουν αρνητικά στο σπίτι και στη συνέχεια με τον μοριακό έλεγχο στο νοσοκομείο βγαίνουν θετικά. Επίσης, έχει φανεί ότι με τον πρώτο πυρετό δεν θετικοποιείται το τεστ. Χρειάζεται να περάσουν δύο με τρεις ημέρες για να βγει θετικό», επισημαίνει ο γνωστός παιδίατρος, τονίζοντας ότι το αντιγριπικό εμβόλιο καλύπτει τα παιδιά σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 60%-70%, ενώ, αν και δεν αποκλείει πλήρως τη νόσηση, προστατεύει από τις σοβαρές μορφές της γρίπης και τις επικίνδυνες επιπλοκές.

«Αλυσίδα» μετάδοσης

Με το κύμα της γρίπης να εντείνεται και τα παιδιά να λειτουργούν ως βασικός κρίκος στην «αλυσίδα» μετάδοσης των ιών, ήδη, σύμφωνα με τους ειδικούς, καταγράφεται πληθώρα κρουσμάτων και στους ενηλίκους. Κάποιοι από αυτούς, μάλιστα, κυρίως ανεμβολίαστοι, χρειάζεται να νοσηλευτούν. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας και επικεφαλής της επιτροπής για την έγκριση χορήγησης των αντιικών φαρμάκων, Στέλιος Λουκίδης, τονίζει στην «R» ότι στην τελευταία εφημερία στο νοσοκομείο «Αττικόν» καταγράφηκαν τρεις νοσηλείες με πνευμονία λόγω επιπλοκής της γρίπης.

«Εχουμε πολλά κρούσματα γρίπης αυτές τις ημέρες. Το είδαμε και στη γενική εφημερία που κάναμε, αλλά και στην πρωτοβάθμια φροντίδα προσέρχονται πολλά περιστατικά. Στο νοσοκομείο έγιναν τρεις εισαγωγές ασθενών με πνευμονία. Και οι τρεις ήταν ανεμβολίαστοι. Ωστόσο, βλέπουμε γρίπη και σε πολύ καλά εμβολιασμένους», σημειώνει ο Στ. Λουκίδης. Ο καθηγητής Πνευμονολογίας εκτιμά ότι τα κρούσματα θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες. «Αυτό που μας απασχολεί είναι η γρίπη. Ο κορωνοϊός φαίνεται να παραμένει σταθερός και ο RSV κινείται στα περυσινά επίπεδα. Το αντιικό φάρμακο Tamiflu θα πρέπει να λαμβάνεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα και μέσα στο πρώτο 48ωρο. Το φάρμακο όμως θα πρέπει να δίνεται πάντα με εντολή του θεράποντος ιατρού και εφόσον ο ίδιος κρίνει ότι απαιτείται η χορήγησή του», προσθέτει ο καθηγητής.

Προφυλάξεις

Ο εμβολιασμός, η έγκαιρη ιατρική εκτίμηση και η αποφυγή άσκοπων επαφών, ιδιαίτερα με ευάλωτα άτομα, αποτελούν τα βασικά όπλα για να περιοριστεί η διασπορά και να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές την πιο κρίσιμη περίοδο του χειμώνα.

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Δημήτρης Παρασκευής, επισημαίνει ότι πλέον βρισκόμαστε σε περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας των ιών. «Τα στοιχεία μάς δείχνουν αυξητική τάση της εποχικής γρίπης. Ξεκίνησε από τους ανηλίκους και πλέον πέρασε, όπως ήταν φυσικό, και στους ενηλίκους. Οι γιορτινές ημέρες που διανύουμε επηρεάζουν την κυκλοφορία και τη μετάδοση των ιώσεων. Οπότε αναμένουμε αυτή η αύξηση να συνεχιστεί και τις επόμενες εβδομάδες», δηλώνει ο Δ. Παρασκευής.

Για τον λόγο αυτό, το μέλος του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ συνιστά να εμβολιαστούν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. «Ο εμβολιασμός θα πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα γιατί ο κίνδυνος είναι ορατός. Επίσης, μία ακόμη συμβουλή προς τις ευπαθείς ομάδες είναι αν κινούνται σε χώρους υψηλού συγχρωτισμού να κάνουν χρήση της μάσκας. Και για τον υπόλοιπο πληθυσμό αν έχει συμπτώματα να αποφύγει τις επαφές με ευπαθείς ομάδες», καταλήγει.