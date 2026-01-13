Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι πολλοί νέοι ενήλικες εμφανίζουν πρώιμα σημάδια καρδιομεταβολικών νοσημάτων, καθώς το τσιμπολόγημα ανθυγιεινών τροφών οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση θερμίδων και αυξημένους κινδύνους για την υγεία.

Σύμφωνα με μελέτη, η αντικατάσταση των συνηθισμένων σνακ με μια συγκεκριμένη τροφή μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της διατροφής σε νέους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιομεταβολικό σύνδρομο όπως αναφέρει το enikos.gr.

Η τροφή που περιορίζει τη λιγούρα για γλυκά και πρόχειρο φαγητό

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients αποκάλυψε ότι ένα κοινό σνακ μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της διατροφής των νέων. Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι η αντικατάσταση των σνακ που είναι πλούσια σε υδατάνθρακες με ξηρούς καρπούς (όπως αμύγδαλα και καρύδια) μπορεί να περιορίσει την επιθυμία για γλυκά και fast food. Παράλληλα, η αλλαγή αυτή βελτιώνει τη συνολική ποιότητα της διατροφής σε νέους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιομεταβολικό σύνδρομο.

Το καρδιομεταβολικό σύνδρομο αποτελεί ένα συνδυασμό παραγόντων που εκδηλώνονται παράλληλα και αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακών νόσων, εγκεφαλικού επεισοδίου και σακχαρώδους διαβήτη.

Τι έδειξε η μελέτη για τους ξηρούς καρπούς

Στη μελέτη συμμετείχαν 84 άτομα ηλικίας 22 έως 36 ετών, τα οποία αντιμετώπιζαν τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου για μεταβολικό σύνδρομο. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες για ένα διάστημα 16 εβδομάδων:

Η πρώτη ομάδα κατανάλωνε ένα σνακ με ξηρούς καρπούς δύο φορές την ημέρα ανάμεσα στα γεύματα.

Η δεύτερη ομάδα κατανάλωνε σνακ πλούσια σε επεξεργασμένους υδατάνθρακες.

Το σνακ των ξηρών καρπών αποτελούνταν από ένα μείγμα 33,5 γραμμαρίων με ανάλατα αμύγδαλα, καρύδια, πεκάν, μακαντάμια, φουντούκια, φιστίκια Αιγίνης και κάσιους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αυτή η μικρή αλλαγή ήταν αρκετή για να τιθασεύσει τις έντονες λιγούρες και να θωρακίσει την υγεία των συμμετεχόντων.

Οι ξηροί καρποί περιόρισαν τις λιγούρες για ανθυγιεινές τροφές

Μετά από μια περίοδο 16 εβδομάδων, η μελέτη έδειξε ότι η ομάδα που κατανάλωνε ξηρούς καρπούς παρουσίασε αξιοσημείωτη μείωση στις έντονες λιγούρες για συγκεκριμένες τροφές. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες είχαν λιγότερη επιθυμία για μπισκότα, brownies, ντόνατς, γλυκά, παγωτά και πίτσα.

Βελτίωση της ποιότητας διατροφής συνολικά

Η ίδια ομάδα εμφάνισε επίσης μειωμένη προτίμηση στις γλυκές γεύσεις, κατανάλωνε λιγότερα κατεψυγμένα επιδόρπια και αλμυρά σνακ ανά εβδομάδα, ενώ άρχισε να εντάσσει στη διατροφή της περισσότερα γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη, όπως θαλασσινά και φυτικές πρωτεΐνες.

Συνοπτικά, η αντικατάσταση των κλασικών σνακ με ξηρούς καρπούς οδήγησε σε βελτίωση της συνολικής ποιότητας της διατροφής, παρόλο που το σωματικό βάρος των συμμετεχόντων στην μελέτη παρέμεινε σταθερό. Αντίθετα, όσοι κατανάλωναν σνακ πλούσια σε υδατάνθρακες δεν είδαν καμία σημαντική μείωση στις λιγούρες τους. Η μόνη αξιοσημείωτη αλλαγή σε αυτή την ομάδα ήταν η μείωση της κατανάλωσης φρούτων.

Τα συμπεράσματα των ερευνητών

Η ερευνητική ομάδα κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «Η αντικατάσταση των τυπικών ενδιάμεσων γευμάτων με ξηρούς καρπούς μπορεί να μειώσει τις λιγούρες, ιδιαίτερα για γλυκά τρόφιμα που είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά και πλούσια σε θερμίδες».

Μειώνοντας τη συχνότητα και την ένταση της επιθυμίας για ανθυγιεινά σνακ, οι ξηροί καρποί μπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση μιας πιο θρεπτικής διατροφής και να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του τσιμπολογήματος στη μεταβολική υγεία των νέων ενηλίκων.

Επίσης, οι ειδικοί σημείωσαν ότι η έρευνα είχε ορισμένους περιορισμούς, καθώς βασίστηκε κυρίως στις προσωπικές αναφορές των συμμετεχόντων για τις επιθυμίες και τις διατροφικές τους συνήθειες. Ζήτησαν τη διεξαγωγή πιο εκτεταμένων ερευνών για να εξεταστεί πώς αυτά τα ευρήματα επηρεάζουν τους ηλικιωμένους και άτομα με προϋπάρχουσες μεταβολικές παθήσεις.