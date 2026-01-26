Ύπνος: Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να ξυπνάμε μέσα στη νύχτα

Η ποιότητα του ύπνου μας δεν κρίνεται μόνο από τις ώρες που κοιμόμαστε, αλλά και από τις διακοπές που μεσολαβούν.

Σύμφωνα με μελέτες, οι νυχτερινές αφυπνίσεις είναι μέρος του βιολογικού μας ρυθμού, ο οποίος μεταβάλλεται δραματικά με την πάροδο των ετών. Η έρευνα αποκαλύπτει πόσες διακοπές ύπνου θεωρούνται φυσιολογικές και πώς αλλάζουν οι ανάγκες μας όσο μεγαλώνουμε.

Πόσες φορές είναι φυσιολογικό να ξυπνάμε μέσα στη νύχτα

Όλοι έχουμε βιώσει εκείνες τις ανήσυχες νύχτες που στρυφογυρίζουμε στο κρεβάτι χωρίς να μπορούμε να κοιμηθούμε, είτε λόγω ενός θορύβου στον δρόμο είτε λόγω μιας επίσκεψης στην τουαλέτα. Ωστόσο, οι επιστήμονες προσδιόρισαν πόσο συχνά είναι φυσιολογικό να ξυπνάμε μέσα στη νύχτα και ο αριθμός αυτός μεταβάλλεται ανάλογα με την ηλικία μας.

Τι δείχνουν μελέτες για τον ύπνο

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychosomatic Research έδειξε ότι το ένα τρίτο των ανθρώπων ξυπνάει μέσα στη νύχτα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, ξεχωριστή έρευνα διαπίστωσε ότι σχεδόν το 25% των ατόμων ξυπνά τουλάχιστον μία φορά κάθε βράδυ.

Πώς επηρεάζει η ηλικία το βιολογικό μας ρολόι

Καθώς τα χρόνια περνούν, το εσωτερικό μας βιολογικό ρολόι αρχίζει να αλλάζει, με αποτέλεσμα οι αφυπνίσεις να γίνονται συχνότερες. Συνήθως, βιώνουμε μικρές αφυπνίσεις περίπου 20 φορές ανά νύχτα, οι οποίες όμως είναι στιγμιαίες και δεν τις θυμόμαστε καν το πρωί.

Όσον αφορά τις κύριες διακοπές ύπνου, είναι απόλυτα φυσιολογικό να συμβαίνουν περίπου 3 φορές τη νύχτα χωρίς να επηρεάζουν το πόσο ξεκούραστοι νιώθετε το πρωί. Ωστόσο, όσο αυξάνεται η ηλικία παρατηρείται μια πρωινή εγρήγορση. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι διαταραχές μπορεί να σας αφήσουν τελείως ξύπνιους και έτοιμους για δράση γύρω στις 3 ή 4 τα ξημερώματα.

Τι αλλάζει μετά τα 60

Άτομα που παλαιότερα ξυπνούσαν δύο ή τρεις φορές τη νύχτα, ενδέχεται να δουν αυτόν τον αριθμό σχεδόν να διπλασιάζεται —φτάνοντας τις τέσσερις ή πέντε φορές— μόλις αγγίξουν την ηλικία των 60 ετών, καθώς ο κιρκάδιος ρυθμός τους μικραίνει σε διάρκεια.

Προβλήματα ύπνου και ποιότητα ζωής

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναγνωρίζει τις επιβλαβείς συνέπειες της ανεπαρκούς ξεκούρασης, επισημαίνοντας: «Τα προβλήματα ύπνου είναι συχνά και οι αιτίες που δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε ενδέχεται να αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Για παράδειγμα, μια ασθένεια, η εργασία ή ο ερχομός ενός μωρού αποτελούν πιθανές αιτίες».

«Λίγες νύχτες αϋπνίας συνήθως δεν προκαλούν ανησυχία, όμως μπορεί να εξελιχθούν σε πρόβλημα εάν η έλλειψη ύπνου αρχίσει να επηρεάζει την καθημερινότητά σας. Εάν ο κακός ύπνος δυσκολεύει τη ζωή σας ή σας προκαλεί δυσφορία, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υγείας ή συμβουλευτείτε τον προσωπικό σας γιατρό».

Παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο

Επιπλέον παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το πόσο συχνά ξυπνάτε κατά τη διάρκεια της νύχτας περιλαμβάνουν:

Επίπεδα άγχους (stress)

Κατανάλωση καφεΐνης

Περιβαλλοντικές συνθήκες (θόρυβος, θερμοκρασία)

Υποκείμενα προβλήματα υγείας

Είναι φυσιολογικό να παραμένετε ξύπνιοι για λίγα λεπτά, έως το πολύ 30 λεπτά περίπου.

Πόσες ώρες ύπνου χρειαζόμαστε;

Ως γενική οδηγία, οι υπηρεσίες υγείας συνιστούν ότι ένας υγιής ενήλικας χρειάζεται συνήθως επτά έως εννέα ώρες ύπνου ανά νύχτα. Ωστόσο, η συνολική ευεξία και οι καθημερινές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν την ακριβή ποσότητα ανάπαυσης που πραγματικά απαιτείται.

Συμπτώματα έλλειψης ύπνου

Ενδείξεις ότι μπορεί να μην κοιμάστε αρκετά ή ότι αντιμετωπίζετε διαταραχές ύπνου περιλαμβάνουν: