Γιατί οι γυναίκες κρυώνουν πιο εύκολα από τους άνδρες

Eπιστημονική μελέτη επιχείρησε να εξηγήσει γιατί οι γυναίκες αισθάνονται συχνότερα ότι κρυώνουν σε σχέση με τους άνδρες.

Ερευνητές εξέτασαν 28 υγιείς άνδρες και γυναίκες σε περιβάλλον με θερμοκρασίες από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες παρουσίαζαν μια πιο «ψυχρή» μετατόπιση στη θερμοκρασία σώματος.

«Οι θερμοκρασίες του δέρματος δεν διέφεραν τόσο πολύ από τους άνδρες» δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ Robert Brychta, στην εφημερίδα The Post. «Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ότι οι γυναίκες έτειναν να έχουν χαμηλότερο μεταβολικό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας από τους άνδρες, και αυτό σχετίζεται με το μικρότερο σωματικό τους μέγεθος. Ένα μικρότερο άτομο, είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα, θα παράγει χαμηλότερη ποσότητα θερμότητας», πρόσθεσε.

Ο μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας είναι οι θερμίδες που καίει το σώμα σας σε κατάσταση ανάπαυσης για να διατηρήσει βασικές λειτουργίες, όπως η αναπνοή, η κυκλοφορία του αίματος και η ρύθμιση της θερμοκρασίας. Οι άνδρες έχουν συνήθως περίπου 23% υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό σε κατάσταση ηρεμίας, κυρίως επειδή διαθέτουν περισσότερη μυϊκή μάζα.

Ο Brychta, του Εθνικού Ινστιτούτου Διαβήτη και Πεπτικών και Νεφρικών Νοσημάτων, σημείωσε μια πιθανή εξαίρεση σε αυτήν την αρχή. «Διαπιστώσαμε, επίσης, ότι τα άτομα με υψηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους έχουν μεγαλύτερη θερμική μόνωση» είπε, και εξήγησε ότι «οι γυναίκες έτειναν να έχουν υψηλότερο επίπεδο μόνωσης λόγω του υψηλότερου ποσοστού σωματικού λίπους».

Το μέγεθος σώματος παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παραγωγή θερμότητας στις γυναίκες αυξανόταν ανάλογα με το μέγεθος του σώματος, ενώ η αντίσταση στην απώλεια θερμότητας σχετιζόταν με το σωματικό λίπος.

Σύμφωνα με τον Brychta, αν συγκρίνει κανείς μία μικροκαμωμένη γυναίκα με έναν μεγαλόσωμο άντρα, η γυναίκα θα νιώθει περισσότερο κρύο. Αντίστοιχα, ένας μικροκαμωμένος και πιο αδύνατος άντρας με χαμηλότερο ποσοστό λίπους θα νιώθει ότι κρυώνει περισσότερο σε σχέση με ένα μεγαλόσωμο άτομο.

Συμπερασματικά, σύμφωνα με την έρευνα, αν κάποιος νιώθει ζέστη ή κρύο εξαρτάται από τρεις παράγοντες: το μέγεθος, τον τύπο και τη σύσταση του σώματός του.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες μπορεί να κρυώνουν περισσότερο επειδή έχουν φυσικά υψηλότερη εσωτερική θερμοκρασία, κάτι που μπορεί να κάνει τον κρύο αέρα να γίνεται αντιληπτός ως ακόμα πιο ψυχρός. Ρόλο παίζουν επίσης και άλλοι παράγοντες, όπως το στρες, το κάπνισμα, η διατροφή και τα ορμονικά αντισυλληπτικά.

Πηγή: New York Post