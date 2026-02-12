Οι τυχεροί του έρωτα τον Φεβρουάριο 2026

Τον Φεβρουάριο του 2026, ορισμένα ζώδια βιώνουν ουσιαστικές και σχεδόν «μοιραίες» εξελίξεις στην ερωτική τους ζωή.

Στις 17 Φεβρουαρίου ακολουθεί η πρώτη από μια σειρά εκλείψεων με τη Σεληνιακή Έκλειψη στον Υδροχόο. Ο Υδροχόος, φυσικός κυβερνήτης του Ουρανού, φέρνει έντονα στο προσκήνιο τα θέματα της ανανέωσης, της ελευθερίας, της αυθεντικότητας και της καινοτομίας – στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα και τις σχέσεις.

Ο Φεβρουάριος καλεί σε συνειδητές επιλογές. Σύμφωνα με το marieclaire.gr τα όνειρα μπορούν πλέον να γίνουν πραγματικότητα, αρκεί να ξεκαθαριστεί τι πραγματικά επιθυμούν και τι είναι προορισμένο να παραμείνει στη ζωή τους. Οι σημαντικότερες αλλαγές είναι εκείνες που συνδέονται με το πεπρωμένο, ακόμη κι αν αρχικά φέρνουν αναστάτωση, ανατροπές ή την ανάγκη για βαθύτερη ενδοσκόπηση.

Παρότι η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και πρόοδο, δεν αποκλείονται απρόσμενα γεγονότα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ευελιξία, καθώς ενδέχεται να ανατραπούν παλαιότερα σχέδια, ανοίγοντας τον δρόμο για κάτι ουσιαστικότερο.

Παρθένος

Ο Φεβρουάριος είναι μήνας αγάπης και ρομαντισμού για τους Παρθένους. Η Αφροδίτη περνά στους Ιχθύς, φωτίζοντας τον τομέα των σχέσεων και δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για τρυφερότητα, επανασύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία. Για όσους βρίσκονται ήδη σε σχέση, η περίοδος αυτή ευνοεί την ανανέωση του δεσμού, τη συγχώρεση και την ενίσχυση της συναισθηματικής οικειότητας. Με τον Ερμή να γυρίζει ανάδρομος στους Ιχθύς στις 26 Φεβρουαρίου, ανοίγει ένας κύκλος αναθεώρησης, που βοηθά να ξεκαθαριστούν παρεξηγήσεις και να κλείσουν παλιά κεφάλαια. Για τους αδέσμευτους, η Αφροδίτη στους Ιχθύς λειτουργεί σαν μαγνήτης νέων γνωριμιών. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, να επιστρέψουν πρόσωπα από το παρελθόν. Καλό είναι να υπάρξει σύνεση, ώστε οι νέες αρχές να βασιστούν σε γερές βάσεις και όχι στη νοσταλγία.

Σκορπιός

Για τους Σκορπιούς, ο Φεβρουάριος φέρνει απαντήσεις που περίμεναν χρόνια. Από το 2018, ο Ουρανός έχει ταράξει τα νερά στον τομέα των σχέσεων, προκαλώντας ξαφνικές αλλαγές, αποχωρήσεις και έντονα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Όλη αυτή η διαδικασία, όμως, στόχευε στη συναισθηματική ωρίμανση και στην αποδέσμευση από μοτίβα που δεν εξυπηρετούσαν πλέον την προσωπική τους εξέλιξη. Με τον Ουρανό να επιστρέφει σε ορθή πορεία ξεκίνησε μια περίοδος σταθεροποίησης και συναισθηματικής αποκατάστασης. Σχέσεις που είναι γραφτό να ανθίσουν βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους, ενώ νέες γνωριμίες αποκτούν γερά θεμέλια. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ενδοσκόπηση, αποδοχή των αλλαγών και άνοιγμα σε νέες, πιο ισορροπημένες συναισθηματικές εμπειρίες.

Υδροχόος

Η αγάπη επιστρέφει δυναμικά στη ζωή των Υδροχόων. Από τη Νέα Σελήνη στον Λέοντα τον Ιούλιο του 2025, βρίσκονται σε μια φάση προσωπικής και συναισθηματικής εξέλιξης, μαθαίνοντας να εκφράζουν τις ανάγκες τους και να διεκδικούν τον χώρο που τους αξίζει μέσα στις σχέσεις. Η Πανσέληνος στον Λέοντα σηματοδοτεί το τέλος ενός απαιτητικού κύκλου και την επιστροφή της συναισθηματικής ισορροπίας. Είναι η στιγμή να αναγνωρίσουν την πρόοδο που έχουν κάνει και να γιορτάσουν την αγάπη, οργανώνοντας κάτι ξεχωριστό με το ταίρι τους. Για όσους είναι μόνοι ή έχουν περάσει πρόσφατα έναν χωρισμό, η ίδια Πανσέληνος φέρνει συναισθηματική κάθαρση. Η ανάγκη για πληρότητα μετατοπίζεται από το «μαζί» στο «μέσα τους», γεγονός που ενισχύει την αυτοεκτίμηση και ανοίγει τον δρόμο για πιο υγιείς σχέσεις στο μέλλον.