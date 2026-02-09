Τα 5 ζώδια που ευνοούνται στις σχέσεις τους από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου

Η εβδομάδα από τις 9 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τον ζωδιακό κύκλο.

Σύμφωνα με το enikos.gr η αστρολογική ενέργεια των ημερών επικεντρώνεται στη βελτίωση και την αναγέννηση των διαπροσωπικών σχέσεων, με πέντε ζώδια να δέχονται την ισχυρότερη επίδραση.

Η κοσμική δύναμη της εβδομάδας: Ο Κρόνος στον Κριό

Μία από τις πιο ισχυρές αστρολογικές διελεύσεις του 2026 συμβαίνει αυτή την εβδομάδα, στις 13 Φεβρουαρίου, όταν ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό. Πρόκειται για μια δυναμική μετακίνηση που θα μεταμορφώσει εσάς και την ερωτική σας ζωή. Αυτή η μετακίνηση δεν είναι παροδική, καθώς θέτει τις βάσεις για μια νέα εποχή στον τρόπο που διαχειρίζεστε τις σχέσεις σας. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη ευκαιρία για εξέλιξη τις επόμενες ημέρες.

Κομβικές ημερομηνίες για τις σχέσεις

Εκτός από την είσοδο του Κρόνου, κι άλλες όψεις διαμορφώνουν το σκηνικό:

12 Φεβρουαρίου: Ο Ερμής συναντά τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες, φέρνοντας καρμικές συναντήσεις και αποκαλυπτικές συζητήσεις.

15 Φεβρουαρίου (αμέσως μετά την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου): Η Σελήνη και ο Πλούτωνας στον Υδροχόο ενώνουν δυνάμεις, ωθώντας μας σε βαθιές εσωτερικές αλλαγές και στην αποδοχή του νέου.

Συμβουλή: Υπάρχει μια έντονη συλλογική ενέργεια που σας ωθεί να αποδεχτείτε τις αλλαγές, τόσο μέσα σας όσο και στη σχέση σας. Είναι η στιγμή να εμπιστευτείτε ότι ό,τι συμβαίνει είναι για το ανώτερο καλό σας. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τα γεγονότα της εβδομάδας που έρχεται, όμως αυτά τα ζώδια επιλέγουν να τα αξιοποιήσουν για να βελτιώσουν τη σχέση τους.

Καρμική στροφή για 5 ζώδια αυτή την εβδομάδα – Ο Κρόνος στον Κριό αλλάζει την ερωτική ζωή σας

Ταύρος

Δημιουργήστε χώρο για την αγάπη που θέλετε, Ταύροι! Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου σας προσκαλεί να δημιουργήσετε χώρο για την αγάπη. Είτε αυτός ο χώρος είναι συναισθηματικός είτε φυσικός, βεβαιωθείτε ότι δεν κρατάτε συναισθηματικά βάρη ή ανοιχτά ζητήματα από το παρελθόν σας.

Αν είστε ελεύθεροι, είναι σημαντικό να καθαρίσετε όσα έχετε περάσει, για να μην τα κουβαλήσετε σε μια νέα σχέση. Η Σελήνη στον Σκορπιό σας επιτρέπει να απελευθερώσετε ό,τι δεν χρειάζεστε πια. Βεβαιωθείτε ότι δεν αφήνετε τον πρώην σας να έχει ακόμα πρόσβαση σε εσάς και μην κολλάτε στην ιδέα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι το ίδιο.

Το τελευταίο τέταρτο της Σελήνης στον Σκορπιό φέρνει μια περίοδο ίασης για τη σχέση σας. Αυτή η ενέργεια διευκολύνει μια ήρεμη και ειλικρινή συζήτηση, ώστε να προχωρήσετε και οι δύο μπροστά. Επικεντρωθείτε στην αγάπη που νιώθετε και να είστε ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον.

Ο Σκορπιός φέρνει στην επιφάνεια θέματα που συνήθως αποφεύγετε. Επιλέξτε την ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία, και η σχέση σας σίγουρα θα βελτιωθεί.

Παρθένος

Η ρομαντική ζωή επιστρέφει, αγαπητοί Παρθένοι! Η Αφροδίτη εισέρχεται στους Ιχθύες την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, δημιουργώντας την τέλεια ευκαιρία να γνωρίσετε κάποιον νέο ή να προχωρήσετε σε μια υπάρχουσα σχέση. Αυτό είναι ακόμα πιο αληθινό μετά την 13η Φεβρουαρίου, όταν ο Κρόνος εγκαταλείπει τους Ιχθύες, επιτρέποντάς σας να αγκαλιάσετε όλα όσα αυτή η φάση σας έχει διδάξει.

Αυτή η περίοδος αφορά το να κάνετε πιο ρομαντική ολόκληρη τη ζωή σας, Παρθένοι. Μην περιμένετε να βρείτε κάποιον ειδικό για να ερωτευτεί τη μέρα σας. Αντιθέτως, αγκαλιάστε τις μικρές στιγμές για να γράψετε τη δική σας ιστορία αγάπης.

Η Αφροδίτη στους Ιχθύες μπορεί να αναζωογονήσει τη ρομαντική σας ζωή ή απλώς να σας βοηθήσει να απολαύσετε τη ζωή σας ως ελεύθεροι πιο πλήρως. Αν έχετε ήδη βρει το ταίρι σας, περιμένετε να μπείτε σε μια φάση ευτυχισμένης ρομαντικής σχέσης. Η Αφροδίτη θα παραμείνει στους Ιχθύες μέχρι τις 6 Μαρτίου.

Απολαύστε τον χρόνο με τον/την σύντροφό σας, ενδυναμώστε τη συναισθηματική σας σύνδεση και μάθετε νέους τρόπους να αγαπάτε ο ένας τον άλλον κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Αφροδίτη στους Ιχθύες βελτιώνει οποιαδήποτε σχέση, επιβραδύνοντάς σας και βοηθώντας σας να δείτε τον μεγαλύτερο σκοπό στην αγάπη που μοιράζεστε.

Καρκίνος

Η αγάπη πάντα έρχεται στην ώρα της, αγαπητοί Καρκίνοι. Πρέπει να δώσετε προσοχή σε οποιαδήποτε επικοινωνία λάβετε γύρω από την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου. Αυτή την ημέρα, ο Ερμής θα συναντηθεί με τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες, φέρνοντας νέα, προτάσεις και ευκαιρίες για καινούργιο έρωτα.

Αν και αυτή η περίοδος αφορά κυρίως νέες αρχές στον τομέα της αγάπης, φέρνει και άλλες ευκαιρίες για μεταμόρφωση. Ό,τι ξεκινήσει τώρα δεν είναι μόνο μία νέα ρομαντική σχέση, αλλά και ένα μονοπάτι προς μια νέα εποχή.

Είτε συναντήσετε κάποιον ξαφνικά, είτε ακούσετε από κάποιον που δεν περιμένατε, είτε συνειδητοποιήσετε ότι έχετε ήδη βρει την αγάπη της ζωής σας, ό,τι προκύψει αυτή την περίοδο έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή σας.

Στις 12 Φεβρουαρίου, σας δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθείτε μαζί με τον/την σύντροφό σας και να βελτιώσετε τη σχέση σας. Αυτή είναι η ευκαιρία σας να αφήσετε πίσω οποιαδήποτε ρουτίνα και να ξεκινήσετε μια νέα, γεμάτη σκοπό αποστολή με το άτομο που αγαπάτε.

Εμπιστευτείτε τη δύναμη αυτής της ενέργειας, Καρκίνοι. Ίσως χρειαστεί να βγείτε από τη ζώνη άνεσής σας, αλλά σίγουρα αξίζει τον κόπο.

Ζυγός

Ραντεβού με σκοπό, Ζυγοί! Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, ο Κρόνος εισέρχεται στον Κριό, ξεκινώντας ένα ταξίδι δύο ετών στον τομέα των σχέσεών σας.

Ο Κρόνος θα παραμείνει στον Κριό μαζί με τον Ποσειδώνα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, βοηθώντας σας να αγαπήσετε με σκοπό, να βρείτε την αγάπη για πάντα και να προχωρήσετε μέσα από τα καρμικά σας μαθήματα.

Είχατε μια γεύση αυτής της ενέργειας το 2025, όταν και οι δύο πλανήτες πέρασαν για λίγο από αυτό το ζώδιο της φωτιάς. Έχετε μάθει την αξία σας, έχετε βρει τη δύναμή σας και κατανοείτε τι σημαίνει να βγαίνετε ραντεβού με σκοπό. Τώρα, όλα μπαίνουν στη θέση τους.

Δεν υπάρχουν περιστασιακές γνωριμίες αυτή την περίοδο, Ζυγοί. Από τη στιγμή που θα αποφασίσετε τι θέλετε, το σύμπαν συνωμοτεί για να το πραγματοποιήσει.

Ο Κρόνος στον Κριό ξεκινά μια φάση ανάπτυξης στη σχέση σας. Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης της θείας χρονολογίας και των καρμικών μαθημάτων, και ό,τι φέρνει μαζί, δεν μπορεί να αναιρεθεί. Όσο κι αν ο Κρόνος απαιτεί να επενδύσετε προσπάθεια και ενέργεια σε μια σχέση, βοηθά επίσης να την εδραιώσετε.

Αυτή είναι η τέλεια ενέργεια για να δεσμευτείτε με τον υπάρχοντα σύντροφό σας ή να βελτιώσετε τη σχέση σας. Απαιτεί ειλικρίνεια, επιμέλεια και τη δυνατότητα να συνεργαστείτε, αλλά αυτό που θα δημιουργήσετε αξίζει κάθε σας προσπάθεια.