Εκλείψεις 2026: Τι αλλάζει στην καθημερινότητα Υδροχόων, Παρθένων, Λεόντων και Ιχθύων

Το 2026 οι εκλείψεις θα φέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ιδιαίτερα καθώς φέτος επηρεάζει ο Άρης, πλανήτης της δράσης και της έντασης.

Η αστρολόγος Rosana Bloise τις βλέπει ως σημεία καμπής που φέρνουν ανακατατάξεις, αποκαλύψεις και νέες κατευθύνσεις στη ζωή τεσσάρων ζωδίων, επηρεάζοντας τη ρουτίνα, τις επιλογές και το κοινωνικό περιβάλλον.

Η Bloise εξηγεί ότι θέματα όπως η εργασία, η υγεία, οι σχέσεις και η συναισθηματική ισορροπία θα έρθουν στο προσκήνιο, με περιόδους αστάθειας που θα ακολουθούνται από αναδιοργάνωση.

4 ζώδια που θα δουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει

Ηλιακή έκλειψη στον Υδροχόο – 17 Φεβρουαρίου

Η χρονιά ξεκινά με νέα ξεκινήματα και συλλογικές προκλήσεις. Ο Υδροχόος φέρνει αλλαγές στην ελευθερία, την καινοτομία και τα δίκτυα. Είναι περίοδος για να αφήσουμε πίσω παλιά πρότυπα, να αλλάξουμε φιλίες ή ομάδες και να συζητήσουμε θέματα τεχνολογίας, δικαιωμάτων και εκσυγχρονισμού. Ατομικά, ενθαρρύνει λογικές αποφάσεις για να κάνουμε χώρο για το νέο.

Σεληνιακή έκλειψη στην Παρθένο – 3 Μαρτίου

Εδώ η έμφαση είναι στην αναθεώρηση και την τελειοποίηση. Οι εκλείψεις στην Παρθένο φέρνουν στο φως θέματα ρουτίνας, υγείας και οργάνωσης. Είναι καλή περίοδος για έλεγχο της δουλειάς, αναδιοργάνωση προγραμμάτων και αυτοκριτική που απλοποιεί τη ζωή.

Ηλιακή έκλειψη στον Λέοντα – 12 Αυγούστου

Αυτή η έκλειψη φέρνει πρωταγωνιστικό ρόλο και αυθεντική έκφραση. Ο Λέοντας ενθαρρύνει θάρρος, δημιουργικότητα και ορατότητα. Επαγγελματικά, έργα και ηγεσία μπορούν να αναδειχθούν. Στις σχέσεις, υπάρχει αναζήτηση που ενισχύει την αυτοεκτίμηση. Σε συλλογικό επίπεδο, μπορεί να φέρει αποκαλύψεις για δημόσια πρόσωπα και συζητήσεις για εξουσία, ματαιοδοξία και πολιτισμό.

Σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύες – 28 Αυγούστου

Κλείνοντας τον κύκλο, οι Ιχθύες φέρνουν συναισθηματική και πνευματική καθαρότητα. Η έκλειψη διαλύει ψευδαισθήσεις, τερματίζει φθαρμένες σχέσεις και ενισχύει τη διαίσθηση. Είναι καλή στιγμή για ξεκούραση και φροντίδα των συναισθηματικών ορίων. Σε συλλογικό επίπεδο, ενεργοποιεί θέματα ψυχικής υγείας, πνευματικότητας και ανθρωπισμού, φέρνοντας στο φως κρυμμένα ζητήματα.