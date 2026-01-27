Πανσέληνος Φεβρουαρίου: Η στιγμή της αλήθειας για 3 ζώδια την 1η Φεβρουαρίου

Την 1η Φεβρουαρίου, περίπου στις 11:10 το βράδυ, η δεύτερη πανσέληνος του έτους, παραδοσιακά γνωστή ως «Χιονισμένη Σελήνη», θα φωτίσει τον ουρανό, ειδικά στο περήφανο, φλογερό ζώδιο του Λέοντα, επηρεάζοντας έντονα τρία ζώδια.

Η ενέργειά του γίνεται αισθητή ήδη από τις προηγούμενες μέρες και μένει μέχρι την επόμενη ημέρα σύμφωνα με το bovary.gr. Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν που αυτό το αστρολογικό γεγονός ξυπνά έντονα συναισθήματα και μας παρακινεί να δράσουμε.

Ενώ η Αφροδίτη, ο Ερμής και ο Ήλιος στον Υδροχόο μας ωθούν στο να σχεδιάσουμε, να σκεφτούμε και να κρατήσουμε αποστάσεις, η πανσέληνος στον Λέοντα μας καλεί να αναλάβουμε επιτέλους δράση. Στο επίκεντρο βρίσκονται το θάρρος, η αυτοπεποίθηση και η ανάγκη να γίνουμε ορατοί και για τρία ζώδια, αυτό το φεγγάρι σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη ζωή τους.

Πανσέληνος του Φεβρουαρίου-Τρία ζώδια που καλούνται να πάρουν γενναίες αποφάσεις

Κριός

Η φλογερή ενέργεια του Λέοντα ενισχύει τον φυσικό σου ενθουσιασμό για δράση, ενώ η στασιμότητα δεν υπάρχει για σένα. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνεις ένα γενναίο βήμα, ακόμη κι αν δεν είναι τέλεια προγραμματισμένο. Μπορεί να πεις «ναι» σε μια ευκαιρία στη δουλειά ή «όχι» σε κάτι που σε περιορίζει. Το μότο του Κριού είναι «καλύτερα τολμηρός παρά άνετος», έχοντας υπόψη κιόλας ότι η ενέργεια της πανσελήνου σας στηρίζει.

Λέων

Η στιγμή σου έφτασε. Η πανσέληνος στο ζώδιό σου λειτουργεί σαν προβολέας καθώς βλέπεις καθαρά τι θέλεις και τι δεν σου ταιριάζει πια. Το 2026 δεν κρύβεσαι πίσω από προσδοκίες ή ιδανικά, αλλά ακολουθείς το δικό σου μονοπάτι. Είτε πρόκειται για δουλειά, σχέση ή προσωπικό στόχο, παίρνεις μια απόφαση που σε κάνει ορατό και το θάρρος σου έγκειται στο να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου χωρίς να χρειάζεται να εξηγείς στους άλλους ή να δικαιολογείσαι.

Σκορπιός

Με Ήλιο, Ερμή και Αφροδίτη στο ζώδιό σου, έχεις έμφυτη ικανότητα στην ανάλυση και στον σχεδιασμό. Ωστόσο, η πανσέληνος στον Λέοντα σε καλεί να αφήσεις τα συναισθήματά σου να βγουν στην επιφάνεια και μετά να δράσεις. Παίρνεις μια απόφαση που μπορεί να μην είναι απολύτως λογική, αλλά είναι απόλυτα αληθινή. Ίσως σημαίνει να δείξεις ανοιχτά τι νιώθεις ή να επιλέξεις έναν δρόμο που δεν εξηγείται απλά, αλλά σε κάνει να αισθάνεσαι σωστά.