Οι 10 πιο θανατηφόροι ιοί που προέρχονται από ζώα

Η λύσσα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας, με ποσοστό θνησιμότητας που πλησιάζει το 100% μόλις εμφανιστούν τα συμπτώματα.

Μερικοί ιοί μολύνουν εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά σκοτώνουν σχετικά λίγους. Άλλοι εξαπλώνονται λιγότερο, αλλά αποδεικνύονται πολύ πιο θανατηφόροι μόλις μολύνουν τους ανθρώπους.

Οι περισσότεροι από τους πιο θανατηφόρους ιούς στον κόσμο προέρχονται από ζώα, όπως νυχτερίδες, τρωκτικά, καμήλες και πουλιά.

Τα δεδομένα προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Βρετανικής Κολομβίας, η Αυστραλιανή Κυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, το Reuters και η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Λύσσα: Σχεδόν παγκοσμίως θανατηφόρα

Ο ιός σκοτώνει περίπου 59.000 ανθρώπους ετησίως, κυρίως στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Ο θανατηφόρος ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω του σάλιου των μολυσμένων ζώων, ιδίως των σκύλων.

Αιμορραγικοί πυρετοί

Αρκετοί από τους ιούς που περιλαμβάνονται στη λίστα προκαλούν ιογενείς αιμορραγικούς πυρετούς, συμπεριλαμβανομένων των ιών Έμπολα, Μάρμπουργκ και του αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό (CCHF). Αυτές οι ασθένειες συχνά οδηγούν σε σοβαρή εσωτερική αιμορραγία και οργανική ανεπάρκεια.

Ο Έμπολα και ο Μάρμπουργκ έχουν ποσοστά θνησιμότητας περίπου στο 50%, με τα κρούσματα να επικεντρώνονται στην Κεντρική και Υποσαχάρια Αφρική. Μόνο το ξέσπασμα Έμπολα στη Δυτική Αφρική, την περίοδο 2014-2016, σκότωσε πάνω από 11.000 ανθρώπους γεγονός που κινητοποίησε τις υγειονομικές αρχές παγκοσμίως να προχωρήσουν σε ενέργειες ετοιμότητας για προσεχείς επιδημίες.

Η CCHF, είναι διαδεδομένη γεωγραφικά στην Ευρασία και την Αφρική. Ενώ το ποσοστό θνησιμότητας κυμαίνεται από 10-40%, προκαλεί περίπου 1.000-2.000 θανάτους ετησίως.

Ζωονοτική διαρροή: Από τις νυχτερίδες στις καμήλες

Οι περισσότεροι από τους ιούς που κατατάσσονται εδώ προέρχονται από ζώα. Οι φρουτοφάγες νυχτερίδες συνδέονται με τους ιούς Nipah και Marburg, ενώ τα τρωκτικά με τον ιό Lujo. Οι καμήλες είναι η κύρια πηγή του MERS-CoV, ο οποίος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία το 2012.

Η γρίπη των πτηνών (H5N1), από την άλλη, μεταδίδεται από μολυσμένα πτηνά και έχει ποσοστό θνησιμότητας περίπου 50% μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ανθρώπους - πολύ υψηλότερο από την εποχική γρίπη. Αν και οι ανθρώπινες λοιμώξεις παραμένουν σχετικά σπάνιες, το υψηλό ποσοστό θνησιμότητας έχει κρατήσει τις παγκόσμιες υγειονομικές αρχές σε εγρήγορση.

Πηγές:visualcapitalist.com