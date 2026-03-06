Αυτά τα 4 ζώδια θα ζήσουν τον δικό τους θρίαμβο τον Μάρτιο

Ο Μάρτιος του 2026 δεν είναι ένας απλός μήνας, είναι η στιγμή που το σύμπαν αποφασίζει να μοιράσει ξανά την τράπουλα.

Με τη σεληνιακή έκλειψη στην Παρθένο στις 3 Μαρτίου να ξεκαθαρίζει το τοπίο και τον Δία να γυρνά σε ορθή πορεία στον Καρκίνο στις 11 Μαρτίου, το σκηνικό αλλάζει δραματικά.

Ο Μάρτιος του 2026 μπαίνει με φόρα και ανατρέπει όλα τα δεδομένα. Ενώ για κάποιους ο μήνας προβλέπεται «βουνό», για 4 τυχερούς του ζωδιακού, οι πλανήτες συνωμοτούν για την απόλυτη επιτυχία. Με τη σεληνιακή έκλειψη να ξεκαθαρίζει το τοπίο και τον Δία να γυρνά σε ορθή πορεία στον Καρκίνο στις 11 Μαρτίου, το συμπαντικό «πράσινο φως» είναι γεγονός. Αν ανήκεις σε ένα από τα παρακάτω ζώδια, ετοιμάσου: η τύχη σου αλλάζει επίπεδο

Τα ζώδια που θα ζήσουν τον απόλυτο θρίαμβο αυτόν τον Μάρτιο

1. Κριός: Ο απόλυτος κυρίαρχος του Μαρτίου

Αγαπημένε Κριέ, ο Μάρτιος είναι ο μήνας σου. Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου από τις 6 Μαρτίου και τον Ήλιο να εισέρχεται στις 20, η ενέργειά σου δεν έχει προηγούμενο. Ενώ άλλοι παλεύουν με τις καθυστερήσεις, εσύ ανοίγεις δρόμους εκεί που δεν υπήρχαν.

Γιατί θα ευνοηθείς αυτόν τον Μάρτιο: Η γοητεία σου είναι ακαταμάχητη και οι πόρτες στην καριέρα σου ανοίγουν διάπλατα. Είναι η στιγμή να ζητήσεις αυτό που σου αναλογεί.

Pro Tip: Μην περιμένεις τις ευκαιρίες. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη, δημιούργησε εσύ τους κανόνες του παιχνιδιού.

2. Σκορπιός: Η οικονομική ανάσταση

Ενώ τα ζώδια της «μαύρης λίστας» μετρούν απώλειες, εσύ Σκορπιέ βλέπεις το πορτοφόλι σου να γεμίζει. Η ορθή πορεία του Δία στον Καρκίνο σε ευνοεί άμεσα, φέρνοντας λύσεις σε νομικά ή οικονομικά ζητήματα που σε ταλαιπωρούσαν.

Γιατί θα ευνοηθείς αυτόν τον Μάρτιο: Μια ξαφνική πρόταση για συνεργασία από το εξωτερικό ή μια επένδυση που απέδωσε, θα σου δώσει την ασφάλεια που αναζητούσες.

Pro Tip: Δώσε βάση σε πληροφορίες που θα έρθουν στο φως γύρω στις 15 Μαρτίου. Εκεί κρύβεται το «χρυσό» σου εισιτήριο.

3. Καρκίνος: Τέλος το «φρένο», ώρα για γκάζι

Για εσένα, ο Μάρτιος του 2026 είναι ορόσημο. Ο Δίας, ο πλανήτης της επέκτασης, σταματά την ανάδρομη πορεία του στο δικό σου ζώδιο στις 11 Μαρτίου. Η ψυχολογίασου ανεβαίνει και η τύχη επιστρέφει στο πλευρό σου.

Γιατί θα ευνοηθείς αυτόν τον Μάρτιο: Θέματα σπιτιού και οικογένειας λύνονται ως δια μαγείας, ενώ στα επαγγελματικά, μια παλιά σου ιδέα βρίσκει επιτέλους τον δρόμο για την υλοποίηση.

Pro Tip: Άκου το ένστικτό σου. Αυτόν τον μήνα είναι πιο δυνατό από ποτέ και θα σε οδηγήσει στις σωστές αποφάσεις.



4. Τοξότης: Η περιπέτεια της ζωής σου έρχεται αυτόν τον Μάρτιο

Ως παιδί της φωτιάς, παίρνεις δύναμη από τον Κριό. Ο Μάρτιος σού φέρνει αυτό που λαχταράς: ελευθερία και νέες προοπτικές.

Γιατί θα ευνοηθείς αυτόν τον Μάρτιο: Νέες γνωριμίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξή σου. Η σεληνιακή έκλειψη στην αρχή του μήνα λειτούργησε ως «κάθαρση», αφήνοντάς σε ελεύθερο να κυνηγήσεις τα όνειρά σου.

Pro Tip: Ένα ταξίδι ή ένα σεμινάριο που θα προκύψει τώρα, θα σου αλλάξει τη ζωή. Πες «ναι» χωρίς δεύτερη σκέψη.

πηγή ladylike.gr