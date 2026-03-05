Τα 3 ζώδια που ευνοούνται στα οικονομικά τους τον Μάρτιο του 2026

Τρία ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2026.

Υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι όλα έχουν ήδη αλλάξει καθώς ξεκίνησε ο μήνας.

Μια ενεργειακή αλλαγή πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, που ξεκίνησε μια νέα περίοδο αλλαγών, δράσης και της επιθυμίας να βελτιώσετε τη χρηματοοικονομική σας ζωή. Αυτό οφείλεται στη μετακίνηση του Κρόνου στον Κριό και την αρχή του Έτους του Πύρινου Αλόγου.

Η ενέργεια φαίνεται διαφορετική, πιο ελπιδοφόρα και γεμάτη δυνατότητες. Ωστόσο, πρέπει να επιτρέψετε στον εαυτό σας να περάσει από τη διαδικασία αναθεώρησης που φέρνει η ανάδρομη πορεία του Ερμή.

Η ανάδρομη πορεία του Ερμή στους Ιχθύες από τις 26 Φεβρουαρίου εξασφαλίζει ότι θα αφιερώσετε χρόνο για να αναθεωρήσετε τα οικονομικά σας σχέδια πριν προχωρήσετε μπροστά. Εμπιστευτείτε ότι το νέο ξεκίνημα που προσπαθείτε να επιτύχετε, αξίζει να την περιμένετε με υπομονή. Αυτή η ανάδρομη πορεία δεν θα σας προκαλέσει προβλήματα, αλλά θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε σαφήνεια και συγκέντρωση.

Καθώς η σύγχυση καθαρίζει τον Μάρτιο, αυτά τα ζώδια θα είναι σε θέση να οργανωθούν στρατηγικά και να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή τη νέα εποχή και το Έτος του Πύρινου Αλόγου, προσελκύοντας μακροχρόνια οικονομική επιτυχία.

Τα 3 ζώδια γίνονται μαγνήτες οικονομικής αφθονίας – Να είστε έντιμοι σε κάθε σας συναλλαγή

Ιχθύες,

Υδροχόος,

Κριός

Ιχθύες

Να είστε υπομονετικοί με όλα όσα νιώθετε ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί, Ιχθύες. Η μετακίνηση του Ποσειδώνα και του Κρόνου στον Κριό φέρνει στο προσκήνιο τον τομέα των χρημάτων και της αυτοεκτίμησής σας. Πρόκειται για μια μακράς διάρκειας διέλευση που θα σας βοηθήσει όχι μόνο να επανακαθορίσετε τις πεποιθήσεις σας για τον πλούτο, αλλά και να προσελκύσετε μεγαλύτερες οικονομικές ευκαιρίες.

Παρ’ όλα αυτά, με την ανάδρομη πορεία του Ερμή στο ζώδιό σας μέχρι τις 20 Μαρτίου, προορίζεστε να αφιερώσετε αυτόν τον χρόνο για αναστοχασμό και αναθεώρηση.

Αν και βρίσκεστε σε μια περίοδο αναστοχασμού, η Αφροδίτη ενώνεται με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στον Κριό από τις 6 μέχρι τις 30 Μαρτίου, μια σημαντική περίοδος για να εξασκήσετε την ακεραιότητα και την εμπιστοσύνη στη χρηματοοικονομική σας ζωή. Μην βιαστείτε να πάρετε αποφάσεις και μην εκπλαγείτε αν παλιές ευκαιρίες επανεμφανιστούν.

Αυτή είναι η στιγμή σας για να επεξεργαστείτε και να τακτοποιήσετε οποιαδήποτε ζητήματα του Κρόνου στους Ιχθύες που εξακολουθούν να σας φαίνονται ανοιχτά, έτσι ώστε να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτή τη νέα εποχή στη ζωή σας.

Δώστε μεγάλη προσοχή σε ό,τι προκύψει από τις 20 έως τις 30 Μαρτίου, καθώς αυτή είναι η τέλεια στιγμή για να πείτε ναι σε νέα πρότζεκτ και να επιτρέψετε στον εαυτό σας να αναλάβει επιτέλους δράση.

Υδροχόος

Αξίζετε όλη την οικονομική επιτυχία που προσελκύετε στη ζωή σας, Υδροχόοι. Η έμφαση στον οίκο των χρημάτων και των εισοδημάτων σας αποκτά διαφορετική αίσθηση τον Μάρτιο του 2026, καθώς ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας έχουν επιτέλους αποχωρήσει από αυτόν τον τομέα της ζωής σας. Αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα και τα εμπόδια έχουν τελειώσει και ήρθε η ώρα να ανοίξετε το δρόμο για τις ανταμοιβές που δικαιούστε.

Βρίσκεστε σε μια ενεργή περίοδο κατανόησης της αξίας σας και διασφαλίζετε ότι δεν επικεντρώνεστε μόνο στο εισόδημα, αλλά καλλιεργείτε μια ζωή που πραγματικά αισθάνεστε ότι προσφέρει πραγματική αφθονία.

Ενώ η ανάδρομη πορεία του Ερμή στους Ιχθύες συνθέτει τα μαθήματα του Κρόνου και του Ποσειδώνα στους Ιχθύες μέχρι τις 20 Μαρτίου, ο Άρης μετακινείται σε αυτό το ζώδιο του νερού στις 2 Μαρτίου. Ο Άρης στους Ιχθύες αντιπροσωπεύει την ικανότητα να πάρετε αποφασιστική δράση για την αύξηση του εισοδήματός σας και για το τι σας κάνει να νιώθετε ότι ζείτε μια ζωή γεμάτη αφθονία.

Αν και ο Ερμής είναι ανάδρομος μέχρι τις 20 Μαρτίου, μόλις ξεκινήσει έναν νέο κύκλο στις 7 Μαρτίου, μπορείτε να αρχίσετε να εξετάζετε νέες επαγγελματικές δυνατότητες ή πηγές εισοδήματος. Προσπαθήστε να μην υπογράψετε κανένα συμβόλαιο μέχρι ο Ερμής να επιστρέψει σε ορθή πορεία, αλλά χρησιμοποιήστε τον χρόνο από τις 7 Μαρτίου και μετά για να αρχίσετε να προετοιμάζετε ό,τι θέλετε να αποτελέσει μέρος αυτού του νέου κεφαλαίου.

Κριός

Η περίοδος του Κριού είναι γεμάτη με δυνατότητες για την προσέλκυση οικονομικής επιτυχίας. Η εποχή του ζωδίου σας ξεκινά στις 20 Μαρτίου, κάτι που συμπίπτει αρμονικά με το τέλος της ανάδρομης πορείας του Ερμή στους Ιχθύες και την Εαρινή Ισημερία.

Με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα πλέον στο ζώδιό σας, είστε έτοιμοι να κάνετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας, ακόμα κι αν αυτή τη στιγμή δεν είστε σίγουροι για το πώς θα εξελιχθούν.

Αν και αυτή η περίοδος δημιουργεί μια τεράστια ώθηση, μαζί με το Έτος του Αλόγου στο δικό σας στοιχείο, δηλαδή τη φωτιά, είναι σημαντικό να επιδείξετε υπομονή και προσοχή όταν παίρνετε αποφάσεις. Ο στόχος δεν είναι να προχωρήσετε με κάθε κόστος, αλλά να ενεργείτε συνειδητά, κάνοντας επιλογές που είναι προς το συμφέρον σας.

Ενώ απολαμβάνετε μια πολύ αναγκαία ενίσχυση αυτοπεποίθησης, η Αφροδίτη εισέρχεται στον Ταύρο στις 30 Μαρτίου, φέρνοντας μεγάλη αφθονία. Νιώθετε έτοιμοι για αλλαγή και αρχίζετε να παίρνετε δράση για να βελτιώσετε τη ζωή σας.

Με την Αφροδίτη στον Ταύρο, αυτό θα επηρεάσει και τα οικονομικά σας. Αν και πρέπει να προσέχετε να μην ξοδεύετε χρήματα πιο γρήγορα από ό,τι τα κερδίζετε, θα δείτε τα οικονομικά σας να αυξάνονται.

Αυτή είναι η ευκαιρία σας να μην βελτιώσετε μόνο τη χρηματοοικονομική σας κατάσταση, αλλά να καταφέρετε πραγματικά να γυρίσετε όλα τα ζητήματα υπέρ σας. Τυχεροί είστε!

