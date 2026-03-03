Η τύχη «επιλέγει» 3 ζώδια έως τις 8 Μαρτίου

Τρία ζώδια θα έχουν πραγματικά καλή τύχη αυτή την εβδομάδα.

Παρόλο που ο Ερμής παραμένει σε ανάδρομη πορεία στους Ιχθύες μέχρι τις 20 Μαρτίου, το Cazimi του (η σύνοδος με τον Ήλιο) πραγματοποιείται στις 7 Μαρτίου.

Το Ερμής Cazimi περιγράφεται ως η στιγμή που ο πλανήτης της επικοινωνίας ταξιδεύει στην «καρδιά» του Ήλιου, ξεκινώντας έναν νέο κύκλο. Αυτό σημαίνει ότι από τις 7 έως τις 20 Μαρτίου, θα σταματήσετε να ασχολείστε με τις προκλήσεις του παρελθόντος και θα αρχίσετε τελικά να προχωράτε μπροστά.

Χρησιμοποιήστε αυτή την περίοδο για εξερεύνηση και προγραμματισμό, έτσι ώστε όταν ο Ερμής επιστρέψει σε ορθή πορεία, να είστε έτοιμοι να αρπάξετε ό,τι σας αξίζει.

Υπάρχει μια αίσθηση μοιραίου στις μέρες που ακολουθούν, καθώς η Πανσέληνος και η έκλειψη Σελήνης ανατέλλουν στην Παρθένο στις 5 Μαρτίου. Αν και μια Πανσέληνος είναι γνωστή για τα «κλεισίματα» που φέρνει, στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια διαδικασία εξέλιξης. Τίποτα στη ζωή δεν τελειώνει απλά με μια Πανσέληνο. Αντίθετα, εξελίσσεται. Κατά τη διάρκεια αυτής, η τύχη κάνει την εμφάνισή της σε όλο της το μεγαλείο.

Τρία ζώδια γίνονται μαγνήτες καλοτυχίας από τις 2 έως τις 8 Μαρτίου

Καρκίνος,

Αιγόκερως,

Λέων

Καρκίνος

Δώστε προσοχή σε ό,τι μπαίνει στη ζωή σας, Καρκίνοι. Για εσάς, το ζώδιο των Ιχθύων κυβερνά τις νέες αρχές και την αφθονία. Αυτός είναι ένας τομέας της ζωής σας που τα τελευταία χρόνια τον νιώθατε περιορισμένο ή «βαρύ», λόγω της διέλευσης του Κρόνου και του Ποσειδώνα από αυτό το ζώδιο του Νερού. Ωστόσο, τώρα που ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας έχουν αποχωρήσει, θα δείτε τους ρυθμούς των ονείρων και της ζωής σας να επιταχύνονται.

Να είστε προσεκτικοί με ό,τι αναδύεται με το Cazimi του Ερμή στους Ιχθύες το Σάββατο, 7 Μαρτίου. Φέρνει νέες ευκαιρίες και μια δεύτερη ευκαιρία για κάτι που δεν πήγε καλά στο παρελθόν. Καθώς συμβαίνει το Cazimi , έχετε επίσης τη δύναμη του Άρη, καθώς εισέρχεται στους Ιχθύες στις 2 Μαρτίου.

Το Cazimi του Ερμή εκπροσωπεί έναν ολοκαίνουργιο κύκλο τύχης στη ζωή σας με τη μορφή προσφορών και ευκαιριών. Η ενέργεια του Άρη σας επιτρέπει να πείτε «ναι» και να εκμεταλλευτείτε ό,τι έρχεται στη ζωή σας. Γνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε καθυστερήσεις είχατε βιώσει ήταν όλα μέρος του θεϊκού σχεδίου. Η τύχη σας είναι επιτέλους εδώ!

Αιγόκερως

Την Πέμπτη, 5 Μαρτίου, η Πανσέληνος και η έκλειψη Σελήνης ανατέλλουν στην Παρθένο. Αυτή η ενέργεια αντιπροσωπεύει μια σημαντική συναισθηματική αλλαγή και επίγνωση σχετικά με το πού θέλετε να οδηγήσετε τη ζωή σας και πώς αισθάνεστε.

Η Πανσέληνος φέρνει ένα θέμα ή ένα γεγονός στη ζωή σας σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά μόνο για να μπορέσετε να αποφασίσετε πώς θέλετε να προχωρήσετε. Την ίδια στιγμή, η έκλειψη Σελήνης φέρνει μια αλλαγή ή μια απροσδόκητη στροφή στην κατεύθυνση που θέλετε να ακολουθήσετε στη ζωή σας. Αυτή η ενέργεια δεν αφορά απαραίτητα το τι συμβαίνει γύρω σας, αλλά μέσα σας.

Η Πανσέληνος στην Παρθένο συνδέεται με τις διπλές Νέες Σελήνες που πραγματοποιήθηκαν σε αυτό το ζώδιο της Γης το 2025. Κάτι απίστευτο ξεκινούσε στη ζωή σας εκείνη την περίοδο, αλλά χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ριζώσει πραγματικά.

Τώρα, καθώς η Πανσέληνος και η Σεληνιακή Έκλειψη λαμβάνουν χώρα, είναι η ευκαιρία σας να αξιολογήσετε την πρόοδό σας και να επιτρέψετε στους εαυτούς σας να οδηγήσετε τη ζωή σας σε μια νέα και συναρπαστική κατεύθυνση. Η τύχη είναι με το μέρος σας.

Λέων

Γίνετε ρεαλιστές για το πώς να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα, Λέοντες. Ο Ποσειδώνας μπήκε πρόσφατα στον Κριό μαζί με τον Κρόνο. Αυτό σας επιτρέπει να συνδεθείτε εύκολα με την ενέργεια της τύχης και να τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τα όνειρά σας να πραγματοποιηθούν.

Ενώ ο Ποσειδώνας σας εμπνέει να ονειρεύεστε, ο Κρόνος απαιτεί να καταβάλλετε προσπάθεια για τη ζωή που θέλετε. Ένα σημείο καμπής έρχεται όταν η Αφροδίτη συναντά τον Κρόνο στον Κριό την Κυριακή, 8 Μαρτίου. Αυτή η τυχερή ευθυγράμμιση σας φέρνει μια νέα αρχή. Η σύνοδος Αφροδίτης και Κρόνου στον Κριό συνδυάζει την ενέργεια αυτών των δύο πλανητών.

Η Αφροδίτη αφορά την ομορφιά και την αφθονία, ενώ ο Κρόνος σας βοηθά να εκδηλώσετε αυτό που επιθυμείτε. Βεβαιωθείτε ότι δεν απορρίπτετε μια ιδέα εξαιτίας της προσπάθειας που απαιτεί ή ότι δεν παρατάτε τον εαυτό σας πριν καν ξεκινήσετε. Αυτή η διέλευση σας ενδυναμώνει, αλλά πρέπει να είστε ρεαλιστές για το τι θέλετε να δημιουργήσετε στη ζωή σας.

πηγή enikos.gr