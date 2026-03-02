Τι λένε τα ζώδια για την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026.

Κριός

Θα έχετε την τάση σήμερα να αναλαμβάνετε ρίσκα, που υπό φυσιολογικές συνθήκες θα αποφεύγατε. Αυτό μπορεί να σας οδηγήσει ενδεχομένως σε ριψοκίνδυνα αθλήματα, ίσως σε μια τάση αποτίναξης των ζυγών που αισθανόσαστε ότι σας περιορίζουν, σε μια προσπάθεια χειραφέτησης ή απλά σε μια επαναστατικότητα, που μπορεί και να μην οφείλεται σε συγκεκριμένη αιτία.

Ταύρος

Η εγωιστική σας συμπεριφορά μπορεί να σας φέρει αντιμέτωπους με το περιβάλλον σας, επαγγελματικό ή οικογενειακό. Μην δημιουργείτε θέματα εκεί που δεν υπάρχουν… Επαγγελματικά τουλάχιστον χρειάζεται λίγη υπομονή, μια και σύντομα θα εμφανιστούν στον δρόμο σας νέες επαγγελματικές προοπτικές και ίσως μια πρόταση για επιχειρηματική συνεργασία.

Δίδυμοι

Το πλανητικό σκηνικό της μέρας θολώνει την σκέψη σας και δημιουργεί παρανοήσεις στις επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές σας επαφές. Καλό είναι να αποφύγετε σημαντικές αποφάσεις σε ζητήματα νομικής φύσης, καθώς και σοβαρές επιχειρηματικές συζητήσεις, χωρίς να έχετε την στήριξη και καθοδήγηση ενός έμπιστού σας ανθρώπου. Η φαντασία σας το διάστημα αυτό μπορεί να είναι η αιτία να δημιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις.

Καρκίνος

Η μέρα θα σας αναγκάσει να εστιάσετε στις σχέσεις σας με κάποια άτομα. Με ορισμένους θα διακόψετε επαφές, ενώ με άλλους θα συμβιβαστείτε για να μπορέσετε να προχωρήσετε. Δεν αποκλείεται να τελειώσει κάποια συνεργασία, αλλά θα έρθει αμέσως μετά κάτι καινούργιο. Άλλωστε η προσκόλληση στο παρελθόν αποτελεί εμπόδιο προς την επιτυχία και την μελλοντική σας ευημερία.

Λέων

Θέλετε να κερδίσετε περισσότερα χρήματα και οι κινήσεις σας αποσκοπούν σ΄ αυτό. Στην παρούσα φάση όμως η συγκεκριμένη δουλειά δεν μπορεί να σας παρέχει όσα ονειρεύεστε. Ίσως θα χρειαστεί να αλλάξετε επαγγελματική πορεία. Χωρίς ένα όραμα στην ζωή, η επιτυχία δεν μπορεί να έρθει. Οραματιστείτε το μέλλον σας και καταστρώστε τις στρατηγικές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία του.

Παρθένος

Οι δυσκολίες του τελευταίου χρονικού διαστήματος έχουν περάσει και εσείς μπορείτε πια να πάρετε μια βαθιά ανάσα. Μην θυσιάζετε τις αξίες σας μόνο και μόνο για να κατακτήσετε κάτι που θέλετε πολύ. Επενδύστε στην ομαδική δουλειά και η επιτυχία θα σας βρει όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αφιερώστε χρόνο σε αγαπημένα πρόσωπα, μέσα από την παρουσία των οποίων θα ανανεωθείτε και σεις.

Ζυγός

Θετικά θα πρέπει να αντιμετωπίσετε τις εξελίξεις της μέρας και μην αφήνετε να σας χαλάσει την καλή διάθεση το παραμικρό. Ένας καλός φίλος μπορεί να σας δώσει θετική ενέργεια καθώς και τα φώτα του σε κάτι που σας απασχολεί. Κάντε σωστή διαχείριση των οικονομικών σας πόρων και προσπαθήστε να προγραμματίσετε για το αύριο.

Σκορπιός

Η μέρα μπορεί να σας δώσει την αποφασιστικότητα και την αντοχή που χρειάζεται για να πετύχετε. Μπορείτε τώρα να σχεδιάσετε μεθοδικά την μελλοντική σας δράση και να βρείτε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο να φέρετε το θετικό αποτέλεσμα που επιδιώκετε. Είναι μια ιδιαίτερα ευνοϊκή μέρα για χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως είναι οι κατασκευές ή η μηχανουργία. Νέες σχέσεις είναι πιθανές, αλλά θα έχουν μια πολύ αργή εξέλιξη.

Τοξότης

Η μέρα μπορεί να σας οδηγήσει σε εκρήξεις θυμού και απρόβλεπτες ενέργειες, ενώ στις σχέσεις σας γίνεστε κυριαρχικοί και επιθετικοί. Καλό είναι να διοχετεύσετε όλη αυτή την ζωτική ενέργεια σε γόνιμες και παραγωγικές δράσεις, παρά σε αντιπαραθέσεις και διαξιφισμούς. Μια έκρηξη δημιουργικότητας θα μπορούσε να προκαλέσει ριζικούς μετασχηματισμούς στην ζωή σας.

Αιγόκερως

Η ανάγκη για σεξουαλική ικανοποίηση είναι έντονη σήμερα και ίσως να γίνετε λίγο πιο επιθετικοί ή ωμοί στην προσέγγιση σας, με αποτέλεσμα να κάνετε κάποιους γύρω σας να αισθανθούν άβολα. Πέρα όμως από τα καθαρά σεξουαλικά σας ένστικτα, η όψη βγάζει στην επιφάνεια και την ρομαντική σας πλευρά, αυξάνοντας τις πιθανότητες να βρείτε έναν σύντροφο. Είναι επίσης η ιδανική χρονική στιγμή να ξεκινήσει κανείς δημιουργικές δράσεις, που να απαιτούν σωματική δράση αλλά και συναισθηματική έκφραση, όπως είναι ο χορός ή οι εικαστικές τέχνες.

Υδροχόος

Ίσως να σας πιέσει ψυχολογικά η μέρα και να θελήσετε να απομονωθείτε. Συνιστάται να λύσετε προβλήματα που σας ακολουθούν από το παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να ανοίξετε την πόρτα προς την ευημερία και την αρμονική ζωή. Μην ξεκινάτε ωστόσο καινούργια έργα και αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια.

Ιχθείς

Η μέρα προσφέρεται για επαφές και επικοινωνία. Αξιοποιήστε την εύνοια της για να διευρύνετε τον κοινωνικό και επαγγελματικό σας κύκλο με άτομα που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν σε κάποια μελλοντική στιγμή να επεκτείνετε τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες. Εάν αναζητάτε συνεργάτες ή συνεταίρους, τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή να κάνετε κάποια σημαντικά βήματα.