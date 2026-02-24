Ονυχοφαγία: Οι πιθανοί κίνδυνοι για τα δόντια και τα ούλα

Εκατομμύρια άνθρωποι συνηθίζουν να τρώνε τα νύχια τους, είτε λόγω άγχους και στρες, είτε απλώς από βαρεμάρα.

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι θεωρούν ότι πρόκειται για μια αθώα συνήθεια, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η ονυχοφαγία μπορεί να προκαλέσει σοβαρά μακροχρόνια προβλήματα στη στοματική υγιεινή. Η σταδιακή φθορά του σμάλτου και οι ρωγμές είναι δύο από τους σημαντικότερους κινδύνους αυτής της συνήθειας.

Τρώτε τα νύχια σας; Οι πιθανές επιπτώσεις στα δόντια και το σμάλτο

Ο Dr. Tony Taunk από την κλινική Implant Perfection δηλώνει: «Το να τρώει κανείς τα νύχια του είναι μια εξαιρετικά κοινή συνήθεια και πολλοί το κάνουν χωρίς καν να το συνειδητοποιούν. Επιφανειακά μπορεί να φαίνεται ακίνδυνο, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα στο στόμα, αλλά και γενικότερα στον οργανισμό».

Η συνεχής πίεση που ασκείται κατά το δάγκωμα των νυχιών μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στα δόντια και να φθείρει σταδιακά το προστατευτικό σμάλτο. «Με την πάροδο του χρόνου, η συνήθεια αυτή μπορεί να προκαλέσει κατάγματα στα δόντιακαι διάβρωση της αδαμαντίνης (σμάλτο). Επιπλέον, η επιπλέον πίεση μπορεί να οδηγήσει σε κακή ευθυγράμμιση των δοντιών και δημιουργία κενών», εξηγεί ο ειδικός.

Η σύνδεση με το τρίξιμο των δοντιών

Υπάρχει μια απρόσμενη σύνδεση μεταξύ της ονυχοφαγίας και του βρουξισμού (τρίξιμο των δοντιών). Πολλοί άνθρωποι αναπτύσσουν τη συνήθεια να τρίζουν τα δόντια τους, γεγονός που προκαλεί:

Πόνους στις γνάθους

Έντονους πονοκεφάλους

Μυϊκή ένταση στο πρόσωπο

Κίνδυνος λοιμώξεων και βακτηρίων

Τέλος, ο Dr. Taunk προειδοποιεί σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία: «Η μεταφορά βακτηρίων από τις άκρες των δαχτύλων και τα νύχια στο στόμα δημιουργεί έναν πολύ σοβαρό κίνδυνο μόλυνσης. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από ουλίτιδα μέχρι κοινό κρυολόγημα, στομαχικές διαταραχές ή ακόμα και σαλμονέλα».

Ονυχοφαγία: Αιτίες και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης

Η συνήθεια να τρώμε τα νύχια μας, γνωστή ιατρικά ως ονυχοφαγία, ταξινομείται ως πρόβλημα ελέγχου των παρορμήσεων. Πρόκειται για μια συμπεριφορική κατάσταση όπου η αντίσταση στην εσωτερική παρόρμηση γίνεται εξαιρετικά δύσκολη.

Οι βασικές αιτίες

Το στρες θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες ενεργοποίησης, με πολλούς ανθρώπους να καταφεύγουν στην ονυχοφαγία εντελώς ασυνείδητα. Ευτυχώς, υπάρχουν πρακτικοί τρόποι για να κόψετε αυτή τη συνήθεια οριστικά.

Συμβουλές από τους ειδικούς

Ο Dr. Taunk εξηγεί: «Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να σταματήσετε να τρώτε τα νύχια σας είναι να τα διατηρείτε πάντα κοντά και περιποιημένα, ώστε να μειώνεται ο πειρασμός».

Ορισμένοι έχουν δει αποτελέσματα χρησιμοποιώντας ειδικά διαλύματα με πικρή γεύση, που καθιστούν την εμπειρία ιδιαίτερα δυσάρεστη.

Συνιστάται επίσης να εντοπίσετε ποιες καταστάσεις πυροδοτούν την επιθυμία, ώστε να μπορείτε να τις αποφύγετε πιο εύκολα.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια

Για όσους δυσκολεύονται πραγματικά, ο Dr. Taunk προτείνει την αναζήτηση επαγγελματικής υποστήριξης: «Σε σοβαρές περιπτώσεις, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό σχετικά με συμπεριφορικές θεραπείες, ώστε να σπάσετε τον κύκλο μια για πάντα».

ΠΗΓΗ enikos.gr