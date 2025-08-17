Τα 5+1 τρόφιμα για να έχετε δυνατά και υγιή νύχια

Μπορεί να μην το φαντάζεστε, αλλά τα νύχια σας λειτουργούν σαν μικροί «ανιχνευτές» της συνολικής υγείας του οργανισμού σας.

Η όψη τους μπορεί να προδώσει ελλείψεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά, ενώ η κατάστασή τους συνδέεται άμεσα με τις διατροφικές σας συνήθειες.

«Τα νύχια μας αντικατοπτρίζουν τι συμβαίνει εσωτερικά στο σώμα μας», επισημαίνει η διαιτολόγος Destini Moody στο Top Nutrition Coaching. Σύμφωνα με την ίδια, χαμηλά επίπεδα σιδήρου, βιοτίνης, μαγνησίου, ψευδαργύρου ή βιταμίνης C μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την υγεία των νυχιών.

Τα συμπτώματα μιας διατροφικής ανισορροπίας μπορεί να περιλαμβάνουν αυλάκια, νύχια που γυρίζουν προς τα πάνω (σχήμα «κουταλιού»), ή αυξημένη ευθραυστότητα και τάση να σπάνε εύκολα.

Η ενίσχυση της διατροφής με πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά τροφές παίζει καθοριστικό ρόλο στην υγεία των νυχιών. Παρότι τα συμπληρώματα διατροφής είναι μια δημοφιλής επιλογή, οι ειδικοί συστήνουν να προτιμάμε τη λήψη βιταμινών και μετάλλων μέσω της καθημερινής διατροφής.

«Ο οργανισμός απορροφά καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία από φυσικές τροφές», εξηγεί η διαιτολόγος Samantha MacLeod από το Fresh Communications. Φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και πηγές πρωτεΐνης είναι μόνο μερικές από τις τροφές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά — όχι μόνο στην υγεία των νυχιών, αλλά και στο δέρμα και τα μαλλιά.

Γιαούρτι: Τα νύχια αποτελούνται από μια πρωτεΐνη που ονομάζεται κερατίνη, την ίδια πρωτεΐνη που βρίσκεται στα μαλλιά. Το γιαούρτι είναι ένας εύκολος τρόπος για να πάρετε την πρωτεΐνη που χρειάζεστε για την ενίσχυση των νυχιών.

Μοσχαρίσιο κρέας: Το μοσχαρίσιο κρέας είναι μια πηγή πολλών σημαντικών θρεπτικών συστατικών, ειδικά σιδήρου, ο οποίος είναι βασικός για την υγεία των νυχιών. Στην πραγματικότητα, όταν οι άνθρωποι αναπτύσσουν σιδηροπενική αναιμία, είναι επιρρεπείς σε μια κατάσταση που ονομάζεται κοιλονυχία.

Αυγά: Τα αυγά είναι μια σημαντική πηγή πρωτεΐνης, ενώ είναι πλούσια και σε βιοτίνη, μια βιταμίνη που συχνά διαφημίζεται για τις ικανότητές της να «δυναμώνει» τα νύχια, καθώς έρευνες έχουν δείξει ότι βοηθά στην παραγωγή κερατίνης, σύμφωνα με τις διαιτολόγους.

Σολομός: Άλλη μια τροφή πλούσια σε βιοτίνη είναι και ο σολομός.

Πιπεριές: Η βιταμίνη C βοηθά το σώμα σας να παράγει κολλαγόνο, μια πρωτεΐνη που χρησιμοποιεί το σώμα σας για να χτίσει γερά νύχια. Πέρα από τα πορτοκάλια και τα άλλα εσπεριδοειδή, μπορείτε να πάρετε το απαραίτητο αυτό θρεπτικό συστατικό και από τις πιπεριές.

Αρακάς: Ο αρακάς παρέχει στον οργανισμό μας έναν συνδυασμό πρωτεΐνης και βιταμίνης C που ενισχύει την υγεία των νυχιών.

Πηγή: eatingwell.com