Oι ηλικίες που δίνεις smartphone στο παιδί και καθορίζoυν την ψυχική του υγεία

Το smartphone αποδεικνύεται δύσκολη “πίστα” για τους ενήλικες, με το πλέον απλό παράδειγμα να είναι το “νοκ ντάουν” του εγκεφάλου μας από το scroll που αντίκειται στις κατασκευαστικές μας λειτουργίες (να διαβάζουμε από δεξιά προς τα αριστερά ή αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω) και έχει ως συνέπεια τη διάσπαση προσοχής που έχουμε πια, όλοι.

Το smartphone πριν τα 12 έτη συνδέονται με αυξημένους κινδύνους

Στην εφηβεία, που σύμφωνα με νέα μελέτη αρχίζει στα 9 και ολοκληρώνεται στα 32, ο εγκέφαλος μας συνεχίζει να εξελίσσεται, βελτιώνοντας την καλωδίωση του για τη μέγιστη απόδοση και τη σύνθετη σκέψη, ενώ οξύνεται η εξειδίκευση.

Υπήρχαν ουκ ολίγες μελέτες για όσα μπορεί να προκαλέσει στον εγκέφαλο και τη ψυχή ενός εφήβου το smartphone. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση που έγινε στο περιοδικό Pediatrics, διαπίστωσε πως όταν παιδιά μικρότερα των 12 ετών, αποκτούν smartphone, συνδέεται με αυξημένους κινδύνους ψυχικώνπροβλημάτων υγείας και παχυσαρκίας.

Ερευνητές από το Νοσοκομείο Παιδικής Υγείας της Φιλαδέλφειας, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ και το Πανεπιστήμιο Κολούμπια κατέληξαν σε αυτά τα συμπεράσματα, μετά την ανάλυση δεδομένων από περισσότερους από 10.000 εφήβους σε όλες τις ΗΠΑ, που συμμετείχαν στη Μελέτη Ανάπτυξης Εφηβικού Εγκεφάλου και Υγείας Παιδιών (ABCD) μεταξύ 2018 και 2020.

Είναι “η μεγαλύτερη μακροχρόνια μελέτη ανάπτυξης εγκεφάλου και υγείας παιδιών” στη χώρα.

Όσο μικρότερο παίρνει το παιδί smartphone τόσο χειρότερα είναι τα αποτελέσματα υγείας

Σε ό,τι αφορά τις ψυχολογικές επιπτώσεις, εντοπίστηκαν υψηλότερα περιστατικά κατάθλιψης και ανεπαρκούς ύπνου μεταξύ παιδιών που είχαν smartphones στην πρώιμη εφηβεία (έως 12 ετών), σε σύγκριση με τους συνομήλικους που δεν είχαν αυτήν την συσκευή.

Στη δημοσίευση τονίζεται πως τα μικρότερα παιδιά είχαν μεγαλύτερους κινδύνους κακού ύπνου ή παχυσαρκίας που συνδέονται με την ιδιοκτησία smartphone, με τα αποτελέσματα υγείας να γίνονται όλο και χειρότερα όσο μικρότερη ήταν η ηλικία που απέκτησαν το πρώτο τους smartphone.

Ο Ran Barzilay, κύριος συγγραφέας της μελέτης και παιδοψυχίατρος στο Κέντρο Πρόληψης, Παρέμβασης και Έρευνας για την Αυτοκτονία Νέων στο Νοσοκομείο Παιδικής Υγείας της Φιλαδέλφειας, διευκρίνισε στο CBS News ότι «δεν εξετάσαμε καν τι έκαναν τα παιδιά στο τηλέφωνο. Θέσαμε μόνο, μία απλή ερώτηση: αν απλά και μόνο η ύπαρξη ενός δικού τους smartphone σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, έχει οποιαδήποτε σχέση με τα αποτελέσματα υγείας».

Μετά έγινε η σύγκριση παιδιών που είχαν αποκτήσει smartphone σε ηλικία 12 ετών και παιδιών που δεν είχαν «και διαπιστώσαμε ότι ένα χρόνο αργότερα, τα παιδιά χωρίς smartphones βίωναν καλύτερη ψυχική υγεία από αυτά που είχαν». Ελήφθη υπ’ όψιν και η κατοχή άλλων τεχνολογικών συσκευών (πχ tablets) «που δεν άλλαξε το αποτέλεσμα».

Ο Δρ Barzilay τόνισε ότι τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι οι γονείς πρέπει να βλέπουν τα smartphones ως σημαντικό παράγοντα στην υγεία των εφήβων.

Ναι μεν, «μπορούν να παίξουν κατασκευαστικό ρόλο στη ζωή των εφήβων, ενισχύοντας τις κοινωνικές τους συνδέσεις και να βοηθήσουν τα παιδιά να μάθουν», αλλά έχουν και συνέπειες στον εγκέφαλο και την υγεία τους, όταν δεν υπάρχει μέτρο στη χρήση.

