Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΝΔΡ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ ΣΙΔΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΟΛΓΑ (χήρα) ΗΛΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
Κηδεύουμε την Τετάρτη 10 -12-2025 & ώρα 10 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μιντιλογλίου.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΣΤΑΘΗΣ Ν& ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΕΥΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
{ΕΤΩΝ 95}
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
KHΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ. ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ
= ΕΤΩΝ 80 =
Κηδεύουμε την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΩΝ Κοιμητηρίου (Αιγίου).
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.
ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ
ΕΤΩΝ 85
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΘΩΝΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ,
ΛΕΥΤΕΡΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΕΡΒΑ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΡΒΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΝΙΚΟΣ & ΛΙΝΑ, ΑΝΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ- ΑΝΝΑ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΝΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12 ΜΕΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΑΥΓΕΡΟ
(ΕΤΩΝ 67)
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10/12/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Άνω Καλλιθέας Πατρών.
Η σύζυγος: Αικατερίνη
Τα παιδιά του: Δημήτριος Αυγέρος, Βίνια & Ιωάννης Βάλλας
Η πεθερά του: Ευριδίκη Αθανασοπούλου
Οι αδελφοί: Μαρία & Ανδρέας Τερζής, Σάκης & Αλία Αθανασοπούλου
Οι εγγονοί: Θάνος, Γεώργιος
Οι ανεψιοί
Οι λοιποί συγγενείς
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
{ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ · ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΡΑ}
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 52
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΤΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
