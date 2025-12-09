Back to Top
ΠΕΝΘΗ

/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 10 και την Πέμπτη 11/12/2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τ...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΠ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΕΤΩΝ 90 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ 

Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΤΗΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ χήρα ΑΝΔΡ. 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΤΩΝ 84 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ. 

Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ : ΗΛΙΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΩΤΑ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΛΩΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ ΣΙΔΕΡΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΩΤΑ, ΕΛΕΝΗ ΠΛΩΤΑ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας

ΟΛΓΑ (χήρα) ΗΛΙΑ  ΝΤΟΥΚΑ
                                       
Κηδεύουμε την Τετάρτη 10 -12-2025  & ώρα 10 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής  Μιντιλογλίου.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Παραλίας.  

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΘΕΟΔΩΡΑ & ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΣΤΑΘΗΣ Ν& ΑΝΤΩΝΙΑ ΝΤΟΥΚΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤHΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝH ΜΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΧΗΡ. ΕΥΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

{ΕΤΩΝ 95}

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11:30 ΠΜ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,

ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΧΑΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ               

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

-------------------

KHΔΕΙΑ

Την  πολυαγαπημένη  μας 

ΣΟΦΙΑ ΧΑΡ.  ΜΠΟΥΖΟΥΛΑ       

 =   ΕΤΩΝ  80  = 

Κηδεύουμε  την  Τετάρτη  10  Δεκεμβρίου  2025  και  ώρα  11.30 π.μ.  από  τον  Ιερό  Ναό ΑΓΙΟΥ  ΠΑΝΤΩΝ  Κοιμητηρίου  (Αιγίου).

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ  

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

ΚΛΕΟΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 64 - ΑΙΓΙΟ.

ΤΗΛ: 26910.23300 – 6944323276, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ.

-----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΑΝΝΑ χήρα ΒΑΣ. ΖΕΡΒΑ

ΕΤΩΝ 85

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΡΙΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΡΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΟΘΩΝΑΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ,

ΛΕΥΤΕΡΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΕΡΒΑ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΕΡΒΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ,

ΝΙΚΟΣ & ΛΙΝΑ, ΑΝΝΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ,

ΒΑΣΙΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΕΛΛΑ- ΑΝΝΑ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΝΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ  

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 12 ΜΕΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ Γρηγόρης Μαυρομύτης

Θ. ΝΟΒΑ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

ΤΗΛ. : 26340 24.948, 21.500.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΔΗΜ. ΑΥΓΕΡΟ

(ΕΤΩΝ 67)

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 10/12/2025 & ώρα 3 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Χρυσοστόμου Άνω Καλλιθέας Πατρών.

Η σύζυγος: Αικατερίνη

Τα παιδιά του: Δημήτριος Αυγέρος, Βίνια & Ιωάννης Βάλλας

Η πεθερά του: Ευριδίκη Αθανασοπούλου

Οι αδελφοί: Μαρία & Ανδρέας Τερζής, Σάκης & Αλία Αθανασοπούλου

Οι εγγονοί: Θάνος, Γεώργιος

Οι ανεψιοί

Οι λοιποί συγγενείς

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΟΛΩΜΟΥ 132 & Β. ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.-FAX: 2610 316106

KIN.: 6972 119124, e-mail: [email protected]

-------------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ

{ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ · ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΚΑΡΡΑ} 

ΕΤΩΝ 59 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ :  ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΓΚΑΣ, ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :  ΠΕΤΡΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ• 

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ, ΤΗΛ.: 2610.430.141, ΚΙΝ.: 6937.009.978, 6989.381.813 & 6978.069.382 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΕΙ.

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΝΙΚ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ 

ΕΤΩΝ 52 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β' ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ : ΑΝΤΥ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------------

