Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Ιθάκη» στις 16 Δεκεμβρίου

Μια στάση με πολιτικό και προσωπικό αποτύπωμα στη δεύτερη πόλη της περιοδείας του
Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει να επισκεφθεί την Πάτρα τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της περιοδείας για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, με τίτλο «Ιθάκη».
Η αχαϊκή πρωτεύουσα αποτελεί τον δεύτερο σταθμό μετά την επίσημη πρώτη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στον χώρο ROYAL (Ακτή Δυμαίων 51 – Παλαιό Πτωχοκομείο). Ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί στο περιεχόμενο του βιβλίου, στις πολιτικές του αναφορές, αλλά και στις προσωπικές εμπειρίες που αποτυπώνονται στις σελίδες του.
Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει πολίτες, στελέχη και φίλους του χώρου, καθώς και όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το νέο συγγραφικό έργο του κ. Τσίπρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr