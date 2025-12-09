Αλέξης Τσίπρας στην Πάτρα: Παρουσίαση του νέου βιβλίου «Ιθάκη» στις 16 Δεκεμβρίου

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας προγραμματίζει να επισκεφθεί την Πάτρα τις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο της περιοδείας για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, με τίτλο «Ιθάκη».

Η αχαϊκή πρωτεύουσα αποτελεί τον δεύτερο σταθμό μετά την επίσημη πρώτη παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Παλλάς στην Αθήνα.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στον χώρο ROYAL (Ακτή Δυμαίων 51 – Παλαιό Πτωχοκομείο). Ο κ. Τσίπρας θα αναφερθεί στο περιεχόμενο του βιβλίου, στις πολιτικές του αναφορές, αλλά και στις προσωπικές εμπειρίες που αποτυπώνονται στις σελίδες του.

Η εκδήλωση αναμένεται να προσελκύσει πολίτες, στελέχη και φίλους του χώρου, καθώς και όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα το νέο συγγραφικό έργο του κ. Τσίπρα.