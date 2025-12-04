Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τους 4 άξονες ενός «Ολιστικού Εθνικού Σχεδίου Αναγέννησης»- Το «εδώ και τώρα»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το βράδυ (3/12) στο Θέατρο Παλλάς το βιβλίο του «Ιθάκη», συνοδεύοντας την εκδήλωση με ανακοινώσεις για τη στρατηγική του στον προοδευτικό χώρο.

Στην ομιλία του, περιέγραψε την πρόθεσή του να ξεκινήσει διαδικασίες για την «επανίδρυση» της προοδευτικής παράταξης, με στόχο τη δημιουργία ενός κόμματος που θα συγκεντρώνει την κοινωνική βάση της κεντροαριστεράς.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε ότι η διαδικασία αφορά κυρίως τους πολίτες και όχι τις ηγεσίες των κομμάτων, ζητώντας από αυτούς να οργανώσουν πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο, σε γειτονιές, χώρους εργασίας και φοίτησης. Σκοπός, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία μιας «πολύχρωμης, κινηματικής και προγραμματικά συμπαγούς προοδευτικής παράταξης», ικανής να διεκδικήσει την προοδευτική διακυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.

Στην ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας ανέλυσε την πορεία της χώρας την τελευταία δεκαετία, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση, χωρίς να κατονομάσει πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, παρουσίασε τους βασικούς άξονες ενός «Ολιστικού Εθνικού Σχεδίου Αναγέννησης», το οποίο περιλαμβάνει ανάπτυξη, αναδιανομή, ασφάλεια και ανθεκτικότητα, με έμφαση στη δημιουργία ενός κράτους δικαίου και ενός αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους.

Η παρουσίαση του βιβλίου συνδυάστηκε με την εξαγγελία του νέου πολιτικού εγχειρήματος, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα εκκινήσει άμεσα και θα συνεχιστεί μέχρι τις επόμενες εκλογές.